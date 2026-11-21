Una vida dedicada a la alta joyería

Paolo Bulgari, nacido en Roma el 8 de octubre de 1937 como tercer hijo de Giorgio Bulgari, falleció el sábado 21 de noviembre de 2026 en la capital italiana a los 89 años. Nieto del fundador Sotirio Bulgari, se incorporó al negocio familiar desde joven y recorrió todas las áreas: compra de materias primas, trabajo en el taller y diseño de joyas, actividad que consideraba su gran pasión. En 1984 asumió la presidencia de la casa y, durante décadas, dirigió también la producción creativa, siendo pieza clave en la expansión internacional de la marca.

Reconocimiento y despedida

Su familia y la propia compañía confirmaron el deceso mediante un comunicado en el que lo definieron como "una figura extraordinaria" y "el joyero más grande de nuestro tiempo", destacando su profunda humanidad y su papel como embajador de la excelencia italiana en el mundo. Estuvo casado más de tres décadas con la española Maite Carpio, con quien tuvo dos hijas. El funeral se celebrará el lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.

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