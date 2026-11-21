Fallece Paolo Bulgari a los 89 años: el joyero que transformó la casa familiar en icono global del lujo
El nieto del fundador y presidente histórico de Bvlgari murió en Roma el 21 de noviembre; su familia confirmó el funeral para el lunes 23 en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Fallece Paolo Bulgari a los 89 años: el joyero que transformó la casa familiar en icono global del lujo
- Punto central: El nieto del fundador y presidente histórico de Bvlgari murió en Roma el 21 de noviembre; su familia confirmó el funeral para el lunes 23 en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Respuestas rápidas
¿Quién era Paolo Bulgari y por qué es relevante?
Era el nieto del fundador de Bvlgari, presidente de la firma desde 1984 y director creativo durante décadas; se le considera el artífice de convertir la joyería familiar romana en una marca global de lujo.
¿Cuándo y dónde murió Paolo Bulgari?
Falleció el sábado 21 de noviembre de 2026 en Roma, Italia, a los 89 años de edad.
¿Cuándo y dónde será el funeral?
El funeral tendrá lugar el lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.
¿Qué dijo su familia en el comunicado oficial?
Lo despidieron como "una figura extraordinaria", destacando "su profunda humanidad y el talento de un empresario que amaba Italia y fue su embajador en el mundo", y afirmaron: "Ha fallecido el joyero más grande de nuestro tiempo".
¿Estaba casado Paolo Bulgari?
Sí, estuvo casado durante más de tres décadas con la española Maite Carpio, con quien tuvo dos hijas.
El resumen
Una vida dedicada a la alta joyería
Paolo Bulgari, nacido en Roma el 8 de octubre de 1937 como tercer hijo de Giorgio Bulgari, falleció el sábado 21 de noviembre de 2026 en la capital italiana a los 89 años. Nieto del fundador Sotirio Bulgari, se incorporó al negocio familiar desde joven y recorrió todas las áreas: compra de materias primas, trabajo en el taller y diseño de joyas, actividad que consideraba su gran pasión. En 1984 asumió la presidencia de la casa y, durante décadas, dirigió también la producción creativa, siendo pieza clave en la expansión internacional de la marca.
Reconocimiento y despedida
Su familia y la propia compañía confirmaron el deceso mediante un comunicado en el que lo definieron como "una figura extraordinaria" y "el joyero más grande de nuestro tiempo", destacando su profunda humanidad y su papel como embajador de la excelencia italiana en el mundo. Estuvo casado más de tres décadas con la española Maite Carpio, con quien tuvo dos hijas. El funeral se celebrará el lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.
- Fecha y lugar de fallecimiento: 21 de noviembre de 2026, Roma, Italia.
- Edad: 89 años (nacido el 8 de octubre de 1937).
- Cargo clave: Presidente de Bvlgari desde 1984 y director creativo durante años.
- Funeral: 23 de noviembre, 11:00 h, Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, Roma.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Fallecimiento confirmado el 21 de noviembre de 2026 en Roma a los 89 años.
- Nieto del fundador y presidente histórico desde 1984, artífice de la expansión global de Bvlgari.
- Funeral programado para el 23 de noviembre en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme.
Qué falta por confirmar
- Detalles sobre la sucesión en la presidencia o dirección creativa de Bvlgari tras su fallecimiento.
- Posibles homenajes institucionales o de la industria del lujo en los próximos días.
|Medio
|Enfoque destacado
|El Mundo
|Destaca su faceta de joyero que convirtió la empresa familiar en símbolo del lujo internacional.
|The Objective
|Enfatiza que llevó "el color de Roma al mundo" como seña de identidad de la marca.
|El Economista
|Subraya su rol como histórico presidente que transformó la firma en un imperio internacional del lujo.
|EL PAÍS
|Resalta que llevó el lujo italiano al mundo y su legado como embajador de la excelencia nacional.
Cobertura (5)
- Muere Paolo Bulgari, el joyero que convirtió una empresa familiar en símbolo del lujo El Mundo ·
- Muere Paolo Bulgari, el joyero que llevó el color de Roma al mundo The Objective ·
- Muere Paolo Bulgari, histórico presidente de la joyería Bvlgari que convirtió la firma familiar en un imperio internacional del lujo, a los 89 años El Economista ·
- Muere Paolo Bulgari, el joyero que llevó el lujo italiano al mundo, a los 89 años EL PAÍS ·
- Muere en Roma a los 89 años Paolo Bulgari, magnate italiano de la joyería Euronews.com ·
Fuentes directas consultadas
- Muere Paolo Bulgari, figura clave en la expansión internacional de la histórica joyería italiana eltiempo.com · Contraste documental
- Muere Paolo Bulgari, el histórico joyero italiano y presidente de Bvlgari, a los 89 años lavanguardia.com · Contraste documental
- Murió Paolo Bulgari, el empresario que convirtió la joyería familiar en un referente mundial del lujo elnacional.com · Contraste documental
- Muere Paolo Bulgari a los 89 años: el hombre que enamoró a Liz Taylor con sus joyas y transformó su apellido en un imperio de la alta joyería msn.com · Contraste documental
- Muere a los 89 años Paolo Bulgari, el hombre que llevó la empresa de joyería de la familia a un símbolo del lujo lavozdegalicia.es · Contraste documental
- Muere en Roma a los 89 años Paolo Bulgari, magnate italiano de la joyería es.euronews.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Evalúa en un clic el recorrido informativo de esta tendencia. Resultados reales y anónimos.
Temas
Seguir leyendo en Entretenimiento
Tendencias relacionadas
Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años
El legendario locutor de NBC Sports Dan Hicks muere a los 64 años de forma "repentina e inesperada", dejando al mundo del golf y la televisión deportiva en shock.
Muere Toukie Smith, modelo, actriz y expareja de Robert De Niro
Muere Toukie Smith a los 74 años, modelo, actriz y madre de los mellizos de Robert De Niro, dejando un legado de resiliencia tras una enfermedad crónica.
Real Madrid con cuatro lesionados ante Roma, pero regresa Huijsen
El Real Madrid afronta su encuentro contra la Roma con cuatro bajas por lesión y el regreso de Huijsen.
La noche de Bvlgari en Nueva York: Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa se robaron todas las miradas
La noche de Bvlgari en Nueva York dejó al público más fascinado por los looks de Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa que por el brillo de sus joyas
Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos
Los fans siguen cada minuto de la Champions 2026-27 en vivo, con horarios, resultados y crónicas al instante
Murió el actor venezolano Alejandro Mata, recordado por actuar en telenovelas como 'Trapos íntimos' o 'Válgame Dios'
Fallece en Caracas a los 77 años el reconocido primer actor venezolano Alejandro Mata, de amplia trayectoria en la televisión.
📬 El resumen diario de tendencias
Las principales tendencias del mundo, una vez al día. Sin spam, baja con un clic.