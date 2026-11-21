Encuentro 'Al otro lado de la cámara' en el XXV FICAL

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) celebró este viernes la segunda sesión de sus Encuentros sobre Cine y Televisión con una mesa redonda protagonizada por Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta. Bajo el título 'Al otro lado de la cámara', los cuatro intérpretes compartieron sus experiencias sobre el tránsito desde la actuación hacia la dirección, un movimiento cada vez más frecuente en la industria audiovisual española. La cita tuvo lugar en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería, sede institucional del certamen que conmemora su 25 edición del 13 al 22 de noviembre.

Ejes de la conversación: vocación, incertidumbre y autoría

Según recoge Ideal, el debate giró en torno a tres ejes vertebradores: los orígenes vocacionales dispares de los participantes —desde el deporte de élite a la adolescencia—, la incertidumbre crónica que rodea a los procesos de casting y selección, y el impulso creativo de generar historias propias cuando las ofertas de interpretación escasean. La charla puso el foco en la necesidad de control autoral y en las dificultades estructurales que enfrentan los actores al asumir la dirección, desde la gestión de equipos hasta la búsqueda de financiación.

Publicidad