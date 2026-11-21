FICAL 2026: Anaya, Costa, Otxoa y Peris-Mencheta analizan el salto a la dirección
Cuatro referentes del cine español debaten en Almería su transición de la actuación a la dirección en el 25 aniversario del festival.
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- Clave informativa: FICAL 2026: Anaya, Costa, Otxoa y Peris-Mencheta analizan el salto a la dirección
- Punto central: Cuatro referentes del cine español debaten en Almería su transición de la actuación a la dirección en el 25 aniversario del festival.
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El resumen
Encuentro 'Al otro lado de la cámara' en el XXV FICAL
El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) celebró este viernes la segunda sesión de sus Encuentros sobre Cine y Televisión con una mesa redonda protagonizada por Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta. Bajo el título 'Al otro lado de la cámara', los cuatro intérpretes compartieron sus experiencias sobre el tránsito desde la actuación hacia la dirección, un movimiento cada vez más frecuente en la industria audiovisual española. La cita tuvo lugar en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería, sede institucional del certamen que conmemora su 25 edición del 13 al 22 de noviembre.
Ejes de la conversación: vocación, incertidumbre y autoría
Según recoge Ideal, el debate giró en torno a tres ejes vertebradores: los orígenes vocacionales dispares de los participantes —desde el deporte de élite a la adolescencia—, la incertidumbre crónica que rodea a los procesos de casting y selección, y el impulso creativo de generar historias propias cuando las ofertas de interpretación escasean. La charla puso el foco en la necesidad de control autoral y en las dificultades estructurales que enfrentan los actores al asumir la dirección, desde la gestión de equipos hasta la búsqueda de financiación.
- Participantes: Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa, Sergio Peris-Mencheta.
- Contexto: XXV Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), 13-22 noviembre 2026.
- Formato: Mesa redonda 'Al otro lado de la cámara' dentro de los Encuentros Cine y Televisión.
- Sede: Patio de Luces, Diputación Provincial de Almería.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Los cuatro actores coinciden en analizar su transición a la dirección en el marco del 25 aniversario de FICAL.
- El encuentro se celebró en el Patio de Luces de la Diputación de Almería como parte de los Encuentros Cine y Televisión.
- El debate abordó la incertidumbre del oficio actoral y el impulso de crear proyectos propios.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué proyectos de dirección concretos tienen en marcha cada uno de los cuatro intérpretes?
- ¿Se publicará íntegra la charla en los canales oficiales de FICAL o en plataformas de vídeo?
|Medio
|Enfoque destacado
|Ideal
|Detalla los ejes temáticos: orígenes vocacionales dispares, incertidumbre en castings y necesidad de autoría propia.
|Teleprensa
|Enfatiza la vertiente institucional del evento y su inclusión en la programación del XXV aniversario.
|El Blog de Cine Español
|Califica la mesa como encuentro destacado de la sección 'Encuentros Cine y Televisión' del festival.
|Diputación Provincial de Almería
|Resalta el título oficial 'Al otro lado de la cámara' y la sede en el Patio de Luces.
|Europa Press
|Distribuye la nota institucional centrada en el salto de la actuación a la dirección.
Respuestas rápidas
¿Quiénes participaron en la mesa redonda 'Al otro lado de la cámara' de FICAL 2026?
Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta, cuatro intérpretes consolidados del cine español que han dado el salto a la dirección.
¿Cuándo y dónde se celebró este encuentro?
El viernes 21 de noviembre de 2026 en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería, dentro de la programación del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).
¿Qué temas centrales se trataron en el debate?
Los orígenes vocacionales de los participantes, la incertidumbre de los procesos de casting y la necesidad de crear historias propias ante la falta de ofertas de actuación, impulsando así su faceta como directores.
¿En qué contexto se enmarca esta actividad?
Forma parte de los Encuentros sobre Cine y Televisión de la 25 edición de FICAL, que se celebra del 13 al 22 de noviembre con más de 100 actividades y 20 óperas primas en programación.
¿Qué otros hitos tiene el 25 aniversario de FICAL?
La edición incluye la entrega de cuatro premios 'Almería, tierra de cine' a Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger, además de una presentación previa en Madrid con figuras como Salvador Calvo, Paco Cabezas, Inés de León y Petra Martínez.
Cobertura (5)
- Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta desnudan el oficio actoral en Almería Ideal ·
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- ENCUENTROS CINE Y TELEVISIÓN FICAL: MESA CON ELENA ANAYA, LAIA COSTA, GORKA OTXOA Y SERGIO PERIS-MENCHETA El Blog de Cine Español ·
- FICAL reúne a grandes intérpretes del cine español para descubrir qué sucede ‘Al otro lado de la cámara’ Diputación Provincial de Almería ·
- Fical Almería reúne a cuatro intérpretes del cine español para abordar el salto de la actuación a la dirección Europa Press ·
Fuentes directas consultadas
- Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger, 'las estrellas' del Festival de Cine de Almería 2026 abc.es · Contraste documental
- Fical reúne en Madrid a grandes figuras del cine español para celebrar su 25 aniversario teleprensa.com · Contraste documental
- Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta desnudan el oficio actoral en Almería ideal.es · Contraste documental
- Expertos del cine español se reúnen para asesorar a cineastas almerienses sobre sus proyectos teleprensa.com · Contraste documental
- Paula Echevarría asegura en FICAL que “es un orgullo ser parte de una tierra que respira cine” diariodealmeria.es · Contraste documental
- Diputación.-Fical reúne a cuatro intérpretes del cine español para abordar su salto a la dirección msn.com · Contraste documental
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