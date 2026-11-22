La renovación del SUV superventas de Lexus

Lexus ha elegido el marco de las Nitto ATP Finals en Turín para desvelar la profunda actualización de la segunda generación del Lexus NX, un modelo que representa aproximadamente el treinta por ciento de las ventas de la marca en el mercado europeo. Este SUV prémium combina una imagen exterior más deportiva con una serie de mejoras mecánicas y tecnológicas de gran calado de cara a su llegada a los concesionarios prevista para el mes de marzo.

Un interior minimalista centrado en la funcionalidad

El cambio más significativo se concentra en el habitáculo, donde la firma japonesa apuesta por una arquitectura de disposición horizontal que transmite mayor sensación de amplitud. Destaca la integración de una instrumentación digital de 12,3 pulgadas junto a una gran pantalla multimedia central táctil de 14 pulgadas con el sistema Lexus Connect. La propuesta prescinde de la mayoría de los botones físicos, incorporando materiales de alta calidad como cuero, molduras de madera de roble marrón oscuro y bambú forjado.

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