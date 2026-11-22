Veto judicial en la Unión Europea al todoterreno de BYD

Un tribunal de La Haya ha dictado una resolución en la que prohíbe al fabricante chino BYD importar, fabricar, vender o comercializar su modelo Ti7 en los veintisiete países de la Unión Europea. La medida responde a una demanda presentada por Jaguar Land Rover, que argumentó con éxito que el diseño del SUV híbrido enchufable infringe los derechos de propiedad intelectual registrados para el Land Rover Defender.

Según la decisión judicial, el tribunal determinó que la infracción no radica únicamente en las líneas cuadradas de la carrocería, sino en la combinación específica de elementos estéticos característicos del todoterreno británico. Como consecuencia, la comercialización del vehículo queda bloqueada en el territorio comunitario mientras se resuelve el litigio principal de propiedad intelectual.

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