El verdadero origen histórico del Black Friday

El concepto del Black Friday, ampliamente conocido hoy en día por sus masivas jornadas de descuentos comerciales a nivel global, tiene raíces históricas muy diferentes a la interpretación popular de que los comercios pasaban de números rojos a negros. Según investigaciones históricas difundidas por medios deportivos y de actualidad, la expresión se remonta a las décadas de 1950 y 1960 en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos.

Durante esos años, el viernes posterior a la festividad de Acción de Gracias marcaba el pistoletazo de salida para las compras navideñas, generando aglomeraciones masivas. Las crónicas de la época detallan que las calles estaban abarrotadas y la policía local resultaba desbordada por la magnitud del caos circulatorio y peatonal, dando pie al uso original del término por parte de las autoridades.

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