El verdadero origen del Black Friday: calles colapsadas en Filadelfia
Un historiador revela que el término Black Friday no nació del comercio, sino de calles abarrotadas y policías desbordados en Filadelfia.
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El resumen
El verdadero origen histórico del Black Friday
El concepto del Black Friday, ampliamente conocido hoy en día por sus masivas jornadas de descuentos comerciales a nivel global, tiene raíces históricas muy diferentes a la interpretación popular de que los comercios pasaban de números rojos a negros. Según investigaciones históricas difundidas por medios deportivos y de actualidad, la expresión se remonta a las décadas de 1950 y 1960 en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos.
Durante esos años, el viernes posterior a la festividad de Acción de Gracias marcaba el pistoletazo de salida para las compras navideñas, generando aglomeraciones masivas. Las crónicas de la época detallan que las calles estaban abarrotadas y la policía local resultaba desbordada por la magnitud del caos circulatorio y peatonal, dando pie al uso original del término por parte de las autoridades.
- Contexto histórico: El fenómeno se originó en Filadelfia entre los años 50 y 60.
- Significado policial: El término reflejaba el colapso de las calles y la saturación de los agentes de seguridad, lejos del enfoque estrictamente financiero actual.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El Black Friday coincide con el inicio de la temporada de compras navideñas tras Acción de Gracias.
- Existe un debate histórico sobre la verdadera raíz de la denominación frente al mito de los números rojos.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué impacto real tendrán la inflación y las nuevas tasas en el presupuesto de los compradores durante la campaña actual?
- ¿Cómo adaptarán los comercios locales las medidas de seguridad ante el aumento masivo de la afluencia?
|Medio
|Enfoque destacado
|Mundo Deportivo
|destaca la revelación histórica sobre las calles colapsadas y los agentes desbordados en Filadelfia durante los años 50 y 60.
|Radio Intereconomía
|centra su análisis en cómo los consumidores pueden aprovechar las ofertas actuales sin caer en el gasto impulsivo.
|Ultima Hora
|incorpora la perspectiva del consumidor mediante encuestas sobre el aprovechamiento de las rebajas.
|La Vanguardia
|aborda la jornada comercial desde una perspectiva crítica con el fenómeno actual.
Cobertura (5)
- ‘Black Friday’, día de compras y acción de desgracias 35 Milímetros ·
- Encuesta: ¿Va a aprovechar las ofertas del Black Friday? Ultima Hora ·
- ¿Cómo aprovechar el Black Friday sin caer en el gasto impulsivo? Radio Intereconomía ·
- El ‘black friday’ de las narices La Vanguardia ·
- Un historiador revela el verdadero origen del Black Friday: "Las calles estaban abarrotadas y la policía estaba desbordada" Mundo Deportivo ·
Fuentes directas consultadas
- La marea blanca lidera ya la oposición a Ayuso a tres meses del 28-M elconfidencial.com · Contraste documental
- Un historiador revela el verdadero origen del Black Friday: "Las calles estaban abarrotadas y la policía estaba desbordada" mundodeportivo.com · Contraste documental
- Pedro Piqueras se sincera: "Trabajé con una psicóloga para que el miedo escénico no me afectara" elperiodico.com · Contraste documental
- Antiguo Almirantazgo es.wikipedia.org · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
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Respuestas rápidas
¿Dónde y cuándo se originó el término Black Friday?
El término se originó en Filadelfia (Estados Unidos) entre las décadas de 1950 y 1960.
¿Cuál era el significado original de la expresión?
Hacía referencia a las calles abarrotadas y a la policía desbordada por el caos de movilidad tras el Día de Acción de Gracias.
¿Por qué se asoció posteriormente a los números negros?
La interpretación popular posterior sugiere que representa el momento en que los comercios pasan de pérdidas (números rojos) a beneficios (números negros) gracias a las ventas.
¿Qué relación tiene el Black Friday con Acción de Gracias?
El viernes posterior a dicha festividad marcaba tradicionalmente el inicio oficial de la temporada de compras navideñas.
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