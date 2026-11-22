El Gordo de la Primitiva deja combinación 9, 13, 16, 19, 45 y clave 6 el 22-N
El sorteo del domingo 22 de noviembre repartió 55% de la recaudación sin confirmarse aún boletos de primera categoría.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: El Gordo de la Primitiva deja combinación 9, 13, 16, 19, 45 y clave 6 el 22-N
- Punto central: El sorteo del domingo 22 de noviembre repartió 55% de la recaudación sin confirmarse aún boletos de primera categoría.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 17 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (6)
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Fuentes directas consultadas
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Combinación ganadora y número clave
El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el domingo 22 de noviembre de 2026 determinó como números ganadores el 9, 13, 16, 19 y 45, con el 6 como número clave (reintegro), según la información publicada por La Opinión de Murcia y replicada por EL PAÍS en su servicio de comprobación de resultados.
Mecánica y distribución de premios
Cada apuesta cuesta 1,50 euros y consiste en elegir 5 números de un universo de 54. El 55 % de la recaudación se destina a premios, repartidos en seis categorías: desde la primera (5 aciertos + reintegro) hasta la sexta (3 aciertos). Los sorteos se celebran exclusivamente los domingos.
- Fecha del sorteo: domingo 22 de noviembre de 2026
- Combinación ganadora: 9, 13, 16, 19, 45
- Número clave (reintegro): 6
- Precio por apuesta: 1,50 €
- Porcentaje a premios: 55 %
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Combinación ganadora: 9, 13, 16, 19, 45 y clave 6
- Sorteo celebrado el domingo 22 de noviembre de 2026
- Estructura de 6 categorías de premios con 55 % de la recaudación
Qué falta por confirmar
- Número de boletos acertantes de primera categoría (5 + clave) y cuantía exacta del premio
- Importe total de la recaudación y bote generado para el próximo sorteo
|Medio
|Enfoque destacado
|EL PAÍS
|Ofrece servicio de comprobación de boletos para el Gordo de la Primitiva del 22-N
|El Mundo
|Cubre en paralelo el sorteo de la Bonoloto del mismo domingo
|La Vanguardia
|Publica resultados de la Bonoloto del 22 de noviembre
|Antena 3 Noticias
|Informa del Sueldazo de la ONCE y Super Once del 22-N
|Las Provincias
|Detalla el Sueldazo de la ONCE: 300.000 € + 5.000 €/mes durante 20 años
Respuestas rápidas
¿Cuál fue la combinación ganadora del Gordo de la Primitiva el 22 de noviembre de 2026?
Los números ganadores fueron 9, 13, 16, 19 y 45, con el 6 como número clave (reintegro).
¿Cuánto cuesta jugar una apuesta al Gordo de la Primitiva?
Cada apuesta tiene un precio de 1,50 euros.
¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?
El 55 % de la recaudación total se reparte entre las seis categorías de premios.
¿Cuándo se celebra el próximo sorteo del Gordo de la Primitiva?
Los sorteos se celebran exclusivamente los domingos, por lo que el siguiente tendrá lugar el domingo 29 de noviembre de 2026.
¿Dónde puedo comprobar si mi boleto ha resultado premiado?
Puedes verificarlo en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en los servicios de resultados de medios como EL PAÍS, La Opinión de Murcia y otros diarios que publican la combinación ganadora.
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