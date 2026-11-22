Una corrección prolongada desde el récord de enero

La onza de oro ha perdido más de un tercio de su valor desde los máximos históricos alcanzados en enero de 2026, cuando rozó los 5.600 dólares, según EFE. El metal precioso cotiza actualmente en el entorno de los 3.600 dólares, su nivel más bajo desde septiembre de 2025, lo que representa una caída del 35,7 % respecto al pico. Primera Hora confirma que el valor del oro se desplomó tras haber alcanzado máximos históricos en enero.

Factores que presionan al metal precioso

El retroceso se explica por la fuerte revalorización del dólar y por las expectativas del mercado de más subidas de tipos de interés en diciembre, según EFE. Investing.com añade que el oro al contado tocó mínimos de más de 14 meses, cayendo un 2,6 % hasta 3.627,46 dólares la onza, presionado también por la caída de los valores relacionados con la inteligencia artificial en Wall Street. El analista de Trade Nation David Morrison advierte que es difícil encontrar niveles de soporte evidentes hasta que los precios alcancen los 3.500 dólares.

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