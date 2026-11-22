El oro cae más de un tercio desde su máximo histórico de enero de 2026
La onza de oro ha perdido más de un tercio de su valor desde los máximos de enero, cuando rozó los 5.600 dólares, afectada por el dólar fuerte y las expectativas de subidas de tipos de la Fed.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: El oro cae más de un tercio desde su máximo histórico de enero de 2026
- Punto central: La onza de oro ha perdido más de un tercio de su valor desde los máximos de enero, cuando rozó los 5.600 dólares, afectada por el dólar fuerte y las expectativas de subidas de tipos de la Fed.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
Una corrección prolongada desde el récord de enero
La onza de oro ha perdido más de un tercio de su valor desde los máximos históricos alcanzados en enero de 2026, cuando rozó los 5.600 dólares, según EFE. El metal precioso cotiza actualmente en el entorno de los 3.600 dólares, su nivel más bajo desde septiembre de 2025, lo que representa una caída del 35,7 % respecto al pico. Primera Hora confirma que el valor del oro se desplomó tras haber alcanzado máximos históricos en enero.
Factores que presionan al metal precioso
El retroceso se explica por la fuerte revalorización del dólar y por las expectativas del mercado de más subidas de tipos de interés en diciembre, según EFE. Investing.com añade que el oro al contado tocó mínimos de más de 14 meses, cayendo un 2,6 % hasta 3.627,46 dólares la onza, presionado también por la caída de los valores relacionados con la inteligencia artificial en Wall Street. El analista de Trade Nation David Morrison advierte que es difícil encontrar niveles de soporte evidentes hasta que los precios alcancen los 3.500 dólares.
- Máximo histórico: enero de 2026, rozando los 5.600 dólares la onza.
- Cotización actual: entorno de 3.600 dólares, mínimo desde septiembre de 2025.
- Pérdida acumulada: más de un tercio (35,7 %) desde el récord de enero.
- Presiones: dólar fuerte, expectativas de alzas de tipos de la Fed y caída de valores de IA en Wall Street.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El oro ha perdido más de un tercio de su valor desde los máximos históricos de enero de 2026, cuando rozó los 5.600 dólares.
- La onza cotiza ahora en torno a los 3.600 dólares, su nivel más bajo desde septiembre de 2025.
- El dólar fuerte y las expectativas de subidas de tipos de interés de la Fed son los principales factores de presión.
Qué falta por confirmar
- Si la Fed concretará una subida de tipos en diciembre y de qué magnitud será.
- Si el oro logrará estabilizarse por encima de los 3.500 dólares o continuará la corrección.
|Medio
|Enfoque destacado
|EFE
|Reporta que la onza ha perdido más de un tercio de su valor desde enero y cita al analista de XTB Manuel Pinto sobre la dificultad de una recuperación sostenida.
|Investing.com
|Señala mínimos de más de 14 meses, una caída del 2,6 % hasta 3.627,46 dólares y la influencia de la caída de valores de inteligencia artificial en Wall Street.
|Bloomberg
|Advierte que el oro va a su peor semana desde marzo por temor a alzas de la Fed.
|Primera Hora
|Titula directamente sobre la caída del valor del oro tras los máximos históricos de enero.
Cobertura (5)
- Precio del oro hoy (23 de noviembre): Cuanto más intentes comprar cuando el precio está en su punto más bajo, más perderás. Vietnam.vn ·
- UBS advierte debilidad del oro antes del regreso a recortes de tasas Investing.com México - Finanzas, Bolsa y Forex ·
- ¿POR QUÉ SE DESPLOMA TODO AL MISMO TIEMPO? Binance ·
- Oro va a su peor semana desde marzo por temor a alzas de la Fed Bloomberg.com ·
- Cae el valor del oro después de haber alcanzado máximos históricos en enero Primera Hora ·
Fuentes directas consultadas
- El oro pierde más de un tercio de su valor desde los máximos de enero castigado por el dólar efe.com · Contraste documental
- El oro al contado cae a mínimos de más de 14 meses por las expectativas de subida de tipos de la Fed y la caída del sector IA es.investing.com · Contraste documental
- El oro se desploma 30% desde su récord: cuánto vale hoy y qué bancos venden lingotes iprofesional.com · Contraste documental
- El precio del oro cae más de un tercio desde enero de 2026 elfolio.es · Contraste documental
- Oro: cae un 35,7% desde el récord de enero ieconomy.io · Contraste documental
- Why gold prices are falling cnbc.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con el valor del oro desde enero de 2026?
La onza de oro ha perdido más de un tercio de su valor desde los máximos históricos de enero, cuando rozó los 5.600 dólares, cotizando ahora en torno a los 3.600 dólares, según EFE y Primera Hora.
¿Por qué es tendencia la caída del oro en noviembre de 2026?
Porque el metal acumula su peor semana desde marzo, presionado por el dólar fuerte y las expectativas de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, según Bloomberg y EFE.
¿Cuándo alcanzó el oro su máximo histórico reciente?
En enero de 2026, cuando la onza rozó los 5.600 dólares, impulsada por compras de bancos centrales y demanda de inversores, según EFE.
¿Qué consecuencias tiene esta caída para los inversores?
Los analistas advierten que es difícil encontrar niveles de soporte hasta los 3.500 dólares y que la búsqueda de liquidez podría obligar a vender posiciones en oro, según EFE e Investing.com.
¿Dónde se cotiza el oro actualmente y a qué nivel se compara?
Cotiza en el entorno de los 3.600 dólares la onza, su precio más bajo desde septiembre de 2025, según EFE y el informe de ieconomy.io.
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