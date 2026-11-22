Cumple 45 años el Citroën 2 CV 007, el coche popular que James Bond condujo en una persecución
El Citroën 2 CV amarillo de Roger Moore en 'Solo para sus ojos' cumple 45 años, rompiendo con la tradición de coches de lujo en la saga de James Bond.
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Cobertura (5)
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Fuentes directas consultadas
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- 45 years of the 007 2CV: James Bond’s greatest chase car was a 1,015cc Citroën clubalfa.it · Contraste documental
- Ni Aston Martin ni deportivos de lujo: James Bond también condujo un Citroën 2 CV okdiario.com · Contraste documental
- The 2 CV 007 special edition: 45-year legacy of Bond’s yellow car motorsmagazine365.com · Contraste documental
- El Citroën 2 CV 007 cumple 45 años: así es el modelo que se convirtió en el auto de James Bond autotest.com.ar · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
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El resumen
Un 2 CV en la saga de 007
Hace 45 años, el agente James Bond, interpretado por Roger Moore, sorprendió al mundo al conducir un Citroën 2 CV en la película "Solo para sus ojos" (For Your Eyes Only, 1981). Tras la estética de ciencia ficción de "Moonraker", los productores decidieron que el agente 007 confiara en su ingenio más que en artilugios, eligiendo un humilde coche francés para una de las persecuciones más memorables de la franquicia.
Aunque el guion situaba la persecución cerca de Madrid, España, el rodaje se realizó en las estrechas y sinuosas carreteras de Corfu, Grecia. Para soportar las acrobacias diseñadas por el coordinador de acrobacias Rémy Julienne, se construyeron tres unidades modificadas en el Reino Unido, equipadas con motores de 1.015 cc tomados del Citroën Ami Super y GS, jaulas de seguridad y refuerzos en la suspensión.
La edición especial y su producción
Citroën aprovechó el éxito del filme para lanzar una edición especial denominada 2 CV 007. Inicialmente se estimó que se fabricaron "justo más de 700" unidades, pero Citroën actualizó la cifra a un total exacto de 800 vehículos construidos en la planta de Levallois, Francia. Las primeras 300 unidades con volante a la derecha se presentaron en Gran Bretaña el 4 de julio de 1981.
- Película: Solo para sus ojos (For Your Eyes Only), duodécima entrega de James Bond.
- Actor: Roger Moore como James Bond y Carole Bouquet como Melina Havelock.
- Coche: Citroën 2 CV 6 amarillo, con tres unidades stunt preparadas en el Reino Unido.
- Producción: 800 unidades de la edición especial 2 CV 007.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El Citroën 2 CV amarillo apareció en la película 'Solo para sus ojos' de 1981 con Roger Moore como James Bond
- Se prepararon tres unidades modificadas en el Reino Unido para las acrobacias de la persecución
- Citroën lanzó una edición especial de 800 unidades del modelo 2 CV 007
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