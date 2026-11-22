Un 2 CV en la saga de 007

Hace 45 años, el agente James Bond, interpretado por Roger Moore, sorprendió al mundo al conducir un Citroën 2 CV en la película "Solo para sus ojos" (For Your Eyes Only, 1981). Tras la estética de ciencia ficción de "Moonraker", los productores decidieron que el agente 007 confiara en su ingenio más que en artilugios, eligiendo un humilde coche francés para una de las persecuciones más memorables de la franquicia.

Aunque el guion situaba la persecución cerca de Madrid, España, el rodaje se realizó en las estrechas y sinuosas carreteras de Corfu, Grecia. Para soportar las acrobacias diseñadas por el coordinador de acrobacias Rémy Julienne, se construyeron tres unidades modificadas en el Reino Unido, equipadas con motores de 1.015 cc tomados del Citroën Ami Super y GS, jaulas de seguridad y refuerzos en la suspensión.

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La edición especial y su producción

Citroën aprovechó el éxito del filme para lanzar una edición especial denominada 2 CV 007. Inicialmente se estimó que se fabricaron "justo más de 700" unidades, pero Citroën actualizó la cifra a un total exacto de 800 vehículos construidos en la planta de Levallois, Francia. Las primeras 300 unidades con volante a la derecha se presentaron en Gran Bretaña el 4 de julio de 1981.