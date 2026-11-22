Suzuki Swift 2024: la cuarta generación híbrida con tracción total y etiqueta ECO desde 16.400 euros
El utilitario japonés renueva su apuesta tradicional con hibridación, consumo de 4,2 l/100 km y versión 4x4 única en su segmento.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Suzuki Swift 2024: la cuarta generación híbrida con tracción total y etiqueta ECO desde 16.400 euros
- Punto central: El utilitario japonés renueva su apuesta tradicional con hibridación, consumo de 4,2 l/100 km y versión 4x4 única en su segmento.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Suzuki Swift S2 AllGrip Auto: tracción total y etiqueta ECO por 22.805 euros Foro3D ·
- Gasta 4,2 litros cada 100 km: así es el hatchback que va contra Toyota Yaris Auto Test ·
- Este utilitario japonés con etiqueta ECO, navegador y cámara de serie baja de 16.400 euros y se puede pedir 4×4 carwow.es ·
- Los expertos lo confirman: este Suzuki es la mejor alternativa para los que no quieren pasarse al eléctrico El Nacional.cat ·
- Suzuki Swift: un utilitario incomprendido que merece más reconocimiento Coches.net ·
Fuentes directas consultadas
- Prueba Suzuki Swift 2024, una opción olvidada pero de lo más interesante motor.es · Contraste documental
- Suzuki Swift 2017, prueba contacto y opinión con el peso pluma coches.com · Contraste documental
- Prueba Suzuki Swift 4x4 2025, un utilitario sin competencia es.motor1.com · Contraste documental
- El Suzuki más atractivo de los últimos años mantiene una de las siluetas más reconocibles de la marca eldesmarque.com · Contraste documental
- Este híbrido japonés de fiabilidad extrema es barato, tiene etiqueta ECO y es lo mejor si quieres un coche urb lasexta.com · Contraste documental
- Primera prueba Suzuki Swift 2024: el valor de lo tradicional es.motor1.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Una cuarta generación que mantiene la esencia del Swift
Suzuki lanza en España la cuarta generación del Swift, un modelo que acumula más de 9 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante sus más de 20 años de historia. Según motor.es, el máximo dirigente de Suzuki en España, Juan López Frade, defiende una estrategia de electrificación pragmática frente al «todo eléctrico» de otras marcas. El nuevo Swift conserva su silueta reconocible —techo apenas descendente, pilares oscurecidos y manilla trasera oculta— que eldesmarque.com destaca como seña de identidad, y se posiciona como alternativa para conductores que no quieren dar el salto al eléctrico puro, tal como señalan El Nacional.cat y La Sexta.
Mecánica híbrida, tracción total y precios competitivos
- Consumo homologado: 4,2 l/100 km según Auto Test, gracias al sistema híbrido ligero de 12 V.
- Versión AllGrip (4x4): única en el segmento B, probada por es.motor1.com como «un utilitario sin competencia» para salir de carretera sin necesidad de un SUV grande.
- Etiqueta ECO DGT: en toda la gama, incluido el acabado S2 AllGrip Auto por 22.805 euros (Foro3D).
- Precio de acceso: por debajo de 16.400 euros con navegador y cámara de serie, según carwow.es.
- Fiabilidad y costes: La Sexta subraya la «fiabilidad extrema» de Suzuki y costes de propiedad muy competitivos a largo plazo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Cuarta generación del Swift a la venta en España con motorización híbrida ligera y etiqueta ECO
- Consumo homologado de 4,2 l/100 km y versión con tracción total AllGrip única en su segmento
- Posicionamiento como alternativa racional frente a la electrificación total y a los SUV urbanos
Qué falta por confirmar
- Fecha exacta de apertura de pedidos y plazos de entrega para cada acabado en la red española
- Datos de ventas reales del primer trimestre comercial frente a rivales directos (Yaris, Clio, Ibiza)
|Medio
|Enfoque destacado
|Foro3D
|Precio concreto del acabado S2 AllGrip Auto: 22.805 euros con tracción total y etiqueta ECO
|Auto Test
|Dato de consumo homologado de 4,2 l/100 km y comparativa directa frente a Toyota Yaris
|carwow.es
|Precio de entrada por debajo de 16.400 euros con navegador y cámara de serie de serie
|El Nacional.cat
|Enfoque en el Swift como mejor alternativa para quienes rechazan el coche eléctrico puro
|Coches.net
|Tesis central del trend: utilitario incomprendido que merece más reconocimiento en el mercado español
Respuestas rápidas
¿Qué motorización tiene el nuevo Suzuki Swift 2024?
Utiliza un sistema híbrido ligero (MHEV) de 12 V que le otorga la etiqueta ECO de la DGT y un consumo homologado de 4,2 l/100 km.
¿Cuánto cuesta el Suzuki Swift más barato y el más equipado con tracción total?
El precio de acceso está por debajo de 16.400 euros con navegador y cámara de serie; el acabado S2 AllGrip Auto con tracción total cuesta 22.805 euros.
¿Es el Swift el único utilitario con tracción total del mercado?
Sí, la versión AllGrip (4x4) es única en el segmento B, lo que permite circular por terrenos difíciles sin necesidad de un SUV grande.
¿Por qué se considera al Swift una alternativa al coche eléctrico?
Ofrece etiqueta ECO, consumos muy bajos, fiabilidad probada y costes de propiedad competitivos sin depender de infraestructura de recarga.
¿Qué ventas históricas acumula el Suzuki Swift a nivel mundial?
Más de 9 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante sus más de 20 años y cuatro generaciones.
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