La diversificación del catálogo digital

La estrategia comercial de MediaMarkt ha evolucionado de manera progresiva más allá de la electrónica de consumo tradicional y la informática. A través de su plataforma digital, la cadena de distribución integra un amplio marketplace que abarca diversas categorías orientadas a cubrir necesidades cotidianas y familiares previas al periodo navideño.

Hogar y cocina: Artículos de referencia y electrodomésticos renovados mediante campañas específicas como el Especial Hogar.

Artículos de referencia y electrodomésticos renovados mediante campañas específicas como el Especial Hogar. Ocio y familia: Inclusión de productos como juguetes, artículos para mascotas y material de bricolaje.

Inclusión de productos como juguetes, artículos para mascotas y material de bricolaje. Movilidad y deporte: Oferta diversificada en patinetes, cintas de correr y equipamiento deportivo.

Descuentos previos a la campaña navideña

La ampliación de la oferta coincide con el inicio de las promociones de noviembre, permitiendo a los consumidores acceder a precios competitivos y marcas de referencia en múltiples sectores que la compañía no comercializaba de forma directa en su modelo tradicional.