El impacto del fraude online en periodo de rebajas

La campaña comercial del Black Friday y las festividades navideñas han provocado un repunte significativo en los intentos de ciberestafa en España. Diversas instituciones y cuerpos de seguridad, incluyendo la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, han emitido advertencias dirigidas a los consumidores para extremar la precaución ante el incremento de operaciones comerciales en entornos digitales.

Phishing y smishing: Envío masivo de correos electrónicos y mensajes de texto simulando ser entidades legítimas, bancos o instituciones para robar credenciales.

Envío masivo de correos electrónicos y mensajes de texto simulando ser entidades legítimas, bancos o instituciones para robar credenciales. Páginas web fraudulentas: Portales falsos que imitan a tiendas conocidas o aprovechan la urgencia por conseguir descuentos para capturar datos bancarios.

Portales falsos que imitan a tiendas conocidas o aprovechan la urgencia por conseguir descuentos para capturar datos bancarios. Skimming digital y ofertas de empleo: Técnicas orientadas a sustraer información de tarjetas de crédito o recopilar datos personales mediante falsas oportunidades laborales.

Los expertos recomiendan desconfiar de chollos excesivamente atractivos, revisar la información de contacto de los comercios y utilizar plataformas de pago seguras, evitando guardar las credenciales bancarias de forma permanente en los sitios web.