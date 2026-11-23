Detenido un menor de 16 años por el robo en la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Byron Bay
La policía australiana arresta a un adolescente y recupera tres vehículos robados; tres sospechosos siguen en fuga.
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El resumen
Qué ha ocurrido
La policía de Nueva Gales del Sur ha detenido a un joven de 16 años por su presunta implicación en el asalto a la residencia de la actriz Elsa Pataky y el actor Chris Hemsworth en Byron Bay, Australia. El arresto se produjo tras una orden de registro en una vivienda de Coraki, a unos 67 kilómetros de la mansión, donde se hallaron dispositivos electrónicos, ropa y llaves de los vehículos sustraídos. El menor compareció ante un tribunal de menores y se le denegó la libertad bajo fianza.
Contexto y datos clave
El robo ocurrió en la madrugada del 11 de noviembre mientras la familia dormía. Según las fuentes consultadas, los asaltantes accedieron a la propiedad y sustrajeron tres vehículos, que ya han sido recuperados por las autoridades. La investigación permanece abierta y la policía busca aún a otras tres personas vinculadas al asalto.
Qué vigilar a continuación
Las próximas semanas serán decisivas para identificar y detener al resto de los implicados. También habrá que seguir la evolución judicial del menor, que enfrenta siete cargos graves, y determinar si la banda actuó de forma organizada o si el adolescente tenía un papel secundario.
- Detenido: varón de 16 años, identidad no revelada por ser menor de edad.
- Cargos: siete delitos graves, entre ellos allanamiento agravado con intención de robo, entrada ilegal, posesión de disfraz para cometer delito y daños a la propiedad.
- Recuperados: los tres vehículos sustraídos durante el asalto.
- En fuga: tres sospechosos aún no identificados.
- Lugar del registro: Coraki, a 67 km de la residencia en Byron Bay.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Detención confirmada de un menor de 16 años por el robo en la casa de Pataky y Hemsworth.
- Recuperación de los tres vehículos robados durante el asalto.
- Investigación abierta con tres sospechosos pendientes de identificar.
Qué falta por confirmar
- Identidad y paradero de los otros tres sospechosos.
- Grado de planificación y posible organización del grupo asaltante.
|Medio
|Enfoque destacado
|20minutos
|Destaca el "giro" en la investigación y la detención del menor como principal novedad.
|ABC
|Aporta el dato concreto de los tres vehículos recuperados y la distancia de 67 km entre el lugar del registro y la mansión.
|La Vanguardia
|Enfatiza la edad del detenido (adolescente de 16 años) y la gravedad de los cargos.
|TMZ
|Detalla la orden de registro en Coraki, los objetos hallados (electrónica, ropa, llaves) y la denegación de fianza en el tribunal de menores.
Cobertura (6)
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Fuentes directas consultadas
- Avances en la investigación sobre el asalto a la residencia de Elsa Pataky y Chris Hemsworth celebrity.land · Contraste documental
- Chris Hemsworth Home Burglary: One Teen Arrested, 3 Suspects Still at Large tmz.com · Contraste documental
- Giro en el robo en la casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth: un menor de 16 años, detenido msn.com · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
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Respuestas rápidas
¿Qué pasó con el robo en la casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth?
La policía australiana ha detenido a un menor de 16 años por su presunta participación en el asalto a su mansión en Byron Bay, ocurrido el 11 de noviembre. Se han recuperado los tres vehículos robados y la investigación sigue abierta para localizar a otros tres sospechosos.
¿Por qué es tendencia esta noticia?
Por la notoriedad internacional de la pareja (actores de Hollywood), la espectacularidad del robo (entrada mientras dormían, sustracción de tres vehículos) y el giro inesperado con la detención de un menor a 67 km del lugar de los hechos.
¿Cuándo y dónde ocurrió el robo?
El asalto tuvo lugar en la madrugada del 11 de noviembre de 2026 en la residencia de la pareja en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia.
¿Qué consecuencias legales enfrenta el menor detenido?
Se le imputan siete delitos graves: allanamiento agravado con intención de robo, entrada ilegal en propiedad, posesión de disfraz para cometer delito y daños a la propiedad. Compareció ante un tribunal de menores y se le denegó la libertad bajo fianza.
¿Qué se sabe del resto de los asaltantes?
Las autoridades buscan activamente a otras tres personas implicadas en el robo. De momento no han sido identificadas ni detenidas.
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