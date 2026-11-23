Qué ha ocurrido

La policía de Nueva Gales del Sur ha detenido a un joven de 16 años por su presunta implicación en el asalto a la residencia de la actriz Elsa Pataky y el actor Chris Hemsworth en Byron Bay, Australia. El arresto se produjo tras una orden de registro en una vivienda de Coraki, a unos 67 kilómetros de la mansión, donde se hallaron dispositivos electrónicos, ropa y llaves de los vehículos sustraídos. El menor compareció ante un tribunal de menores y se le denegó la libertad bajo fianza.

Contexto y datos clave

El robo ocurrió en la madrugada del 11 de noviembre mientras la familia dormía. Según las fuentes consultadas, los asaltantes accedieron a la propiedad y sustrajeron tres vehículos, que ya han sido recuperados por las autoridades. La investigación permanece abierta y la policía busca aún a otras tres personas vinculadas al asalto.

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Qué vigilar a continuación

Las próximas semanas serán decisivas para identificar y detener al resto de los implicados. También habrá que seguir la evolución judicial del menor, que enfrenta siete cargos graves, y determinar si la banda actuó de forma organizada o si el adolescente tenía un papel secundario.