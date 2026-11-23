Contexto de la práctica en la cumbre APEC

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asistió a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. Según el diario chino Shenzhen Evening News, citado por Infobae, la mandataria llegó el 16 de noviembre y, tras registrarse en su hotel, manifestó su costumbre de practicar Baduanjin y pidió un instructor local. Al día siguiente, 17 de noviembre, entre las 19:00 y las 20:30 horas, realizó una sesión de más de una hora acompañada por el especialista Niu Aijun.

Detalles de la disciplina y la sesión

El Baduanjin, conocido como "Ocho Piezas de Brocado", es una modalidad de Chi Kung (qigong) que combina movimientos suaves, control respiratorio y meditación. El entrenador Niu Aijun describió los movimientos de Sheinbaum como precisos y destacó su resistencia y concentración. La propia presidenta compartió un video en el que explica que comenzó a practicar esta disciplina hace unos meses por sus beneficios para la salud y aprovechó la estancia en China para tomar una clase gratuita, según recoge El Universal.

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