Diagnóstico estructural sobre Gaza y el apartheid

Ilan Pappé, figura central de los Nuevos Historiadores israelíes, sostiene que la continuidad de Gaza como "franja" convertida en prisión impide cualquier horizonte de solución. En entrevistas publicadas el 22 de noviembre de 2026, el historiador nacido en Haifa en 1954 argumenta que la opresión y colonización de Palestina están conectadas con la justicia ecológica, social y económica a escala global, yendo más allá de la analogía con el apartheid sudafricano que citaba Nelson Mandela.

Acusaciones de genocidio gradual y situación imposible

Pappé califica la política israelí bajo el mando de Eisenkot como un "genocidio gradual" en Gaza y describe la posición palestina como una trampa mortal: "Si no hacen nada, morirán. Si actúan, morirán". Además, afirma que Israel no funciona como democracia porque los votos palestinos no cuentan, reforzando su tesis de que en Israel existe "puro apartheid".

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