Publicación y retirada de la imagen

El sábado 21 de noviembre, Tallulah Willis —hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, de 32 años— compartió en Instagram una fotografía en la que aparece abrazada a su padre, de 71, sentados en un columpio al aire libre. La imagen, tomada durante una visita en la que ambos veían un video de Frankie Valli, mostraba al actor con una chaqueta gris y a Tallulah con un suéter rojo y gafas de sol, cogidos de la mano en un gesto de intimidad familiar. La publicación llevaba solo dos emojis como pie de foto y generó miles de comentarios de apoyo.

Disculpas y reflexión sobre la privacidad

Al día siguiente, domingo 22, Tallulah eliminó la fotografía y publicó una imagen de su infancia junto a su padre acompañada del mensaje: "Puedo hacerlo mejor". En un texto posterior explicó que, aunque su intención era compartir un momento hermoso, consideró que la instantánea era "demasiado íntima para mostrarla" públicamente, especialmente dada la condición de salud de su padre. El actor fue diagnosticado con afasia en 2022 y posteriormente con demencia frontotemporal (DFT), lo que ha llevado a la familia a adaptar su vivienda en California con atención médica las 24 horas.

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