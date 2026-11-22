Escapada a Cancún en medio de la polémica

Paola Dalay y César Romo compartieron este fin de semana fotografías e historias de Instagram desde Cancún, confirmando su cercanía sentimental tras la separación de la influencer con José Eduardo Derbez. La publicación de la influencer replicó una historia original del jugador de Raniza FC, donde ambos posan frente al mar Caribe, según reportan Excélsior y Univision.

Reacciones y contexto familiar

La escapada coincidió con publicaciones de José Eduardo Derbez junto a la hija que tienen en común, lo que generó críticas en redes sociales hacia Dalay por ausentarse mientras la menor está con su padre. Infobae destaca que la influencer «recibió críticas después de presumir una escapada romántica a Cancún junto al futbolista César Romo, mientras su expareja compartía fotografías con la hija que tienen en común». Record.com.mx señala que la polémica «continúa dando de qué hablar» y que la cercanía entre Dalay y Romo se ha vuelto más visible tras la separación.

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