Qué ha ocurrido

Carlos Alcaraz se coronó campeón de las ATP Finals 2026 al vencer a Alexander Zverev en la final disputada en Turín, según reportan EL PAÍS, France 24, Telemundo Miami, CNN en Español, AP News y ESPN Deportes. El español completó una temporada superlativa y se unió al club de jugadores que han ganado el Masters ATP junto a Novak Djokovic, Roger Federer y Andre Agassi, según France 24 y AP News. Telemundo Miami destaca que Alcaraz se embolsó 5 millones de dólares por conquistar el torneo invicto.

Contexto y datos clave del ranking mundial

Aunque Alcaraz ganó el título, el ranking ATP no lo coloca en el número uno. Según Marca, Alexander Zverev termina el curso como número uno mundial con una renta de 2.370 puntos respecto a Jannik Sinner y 2.720 puntos sobre Carlos Alcaraz. Mundo Deportivo publica el ranking actualizado: Zverev lidera con 9.520 puntos, seguido de Sinner con 9.450 y Alcaraz con 7.100. ESPN.co.co señala que el pupilo de Samuel López recuperó terreno en la clasificación tras la victoria en Turín.

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Campeón ATP Finals 2026: Carlos Alcaraz, vencedor de Alexander Zverev en la final de Turín.

Carlos Alcaraz, vencedor de Alexander Zverev en la final de Turín. Número uno del ranking: Alexander Zverev, con 9.520 puntos y 2.720 de ventaja sobre Alcaraz.

Alexander Zverev, con 9.520 puntos y 2.720 de ventaja sobre Alcaraz. Segundo y tercero: Jannik Sinner (9.450 puntos) y Carlos Alcaraz (7.100 puntos).

Jannik Sinner (9.450 puntos) y Carlos Alcaraz (7.100 puntos). Premio del campeón: 5 millones de dólares por el título invicto, según Telemundo Miami.

5 millones de dólares por el título invicto, según Telemundo Miami. Liderato asegurado: Zverev mantiene el primer puesto hasta marzo de 2027, cuando se disputan Indian Wells y Miami, según Marca.

Qué vigilar a continuación

El circuito se traslada ahora a los primeros Masters 1000 del año en Indian Wells y Miami, donde Zverev defenderá 800 puntos de las semifinales del Open de Australia 2025, mientras que Alcaraz no puede sumar puntos al ser el vigente campeón del grande de las Antípodas, según Marca. Además, Alcaraz debe defender la corona del ATP 500 de Doha y tiene apuntado Róterdam en su calendario. La pelea por el número uno mundial se reabrirá en marzo de 2027.