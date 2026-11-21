Contexto macro y logístico

La inflación en España alcanza el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, y el coste de vida acumula un alza del 24% en cinco años, dejando solo el 35% del presupuesto familiar para consumo discrecional según el Barómetro Golden Quarter de KPMG y Appinio. Pese a ello, los españoles prevén gastar una media de 1.067 euros en el trimestre noviembre-enero (Golden Quarter), un 10% más que en 2025, con 416 euros concentrados en el Black Friday del 27 de noviembre.

Impacto de la «tasa Shein» en plataformas chinas

Desde julio, la UE aplica un recargo por categoría de producto en envíos extracomunitarios inferiores a 150 euros (la llamada «tasa Shein»), más una tasa de gestión de 2 euros por artículo desde el 1 de noviembre. Datos de la app Joko (1,5 millones de usuarios en Francia) muestran caídas del 50% en Temu y 37% en AliExpress, mientras Shein limita su retroceso al 15% al servir desde un gran almacén en Polonia con mercancía ya dentro de la UE. La patronal logística UNO prevé 127 millones de envíos en la campaña, apenas un 2,4% más que en 2025, el menor crecimiento en cuatro años, con consumidores que hacen menos pedidos pero de mayor tamaño.

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