Inflación y tasa Shein frenan envíos en Black Friday: 127 millones de paquetes, menor alza en 4 años
La campaña logística crece solo 2,4% pese a que el gasto medio sube 10% hasta 1.067 euros; Temu y AliExpress caen 50% y 37% en ventas mientras Shein resiste con almacén en Polonia.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Inflación y tasa Shein frenan envíos en Black Friday: 127 millones de paquetes, menor alza en 4 años
- Punto central: La campaña logística crece solo 2,4% pese a que el gasto medio sube 10% hasta 1.067 euros; Temu y AliExpress caen 50% y 37% en ventas mientras Shein resiste con almacén en Polonia.
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Velocidad
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El resumen
Contexto macro y logístico
La inflación en España alcanza el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, y el coste de vida acumula un alza del 24% en cinco años, dejando solo el 35% del presupuesto familiar para consumo discrecional según el Barómetro Golden Quarter de KPMG y Appinio. Pese a ello, los españoles prevén gastar una media de 1.067 euros en el trimestre noviembre-enero (Golden Quarter), un 10% más que en 2025, con 416 euros concentrados en el Black Friday del 27 de noviembre.
Impacto de la «tasa Shein» en plataformas chinas
Desde julio, la UE aplica un recargo por categoría de producto en envíos extracomunitarios inferiores a 150 euros (la llamada «tasa Shein»), más una tasa de gestión de 2 euros por artículo desde el 1 de noviembre. Datos de la app Joko (1,5 millones de usuarios en Francia) muestran caídas del 50% en Temu y 37% en AliExpress, mientras Shein limita su retroceso al 15% al servir desde un gran almacén en Polonia con mercancía ya dentro de la UE. La patronal logística UNO prevé 127 millones de envíos en la campaña, apenas un 2,4% más que en 2025, el menor crecimiento en cuatro años, con consumidores que hacen menos pedidos pero de mayor tamaño.
- Inflación: 4,9% en España (máximo desde febrero 2023).
- Gasto medio Golden Quarter: 1.067 euros (+10% interanual).
- Envíos previstos: 127 millones (+2,4%, mínimo en 4 años).
- Caída ventas (Joko): Temu -50%, AliExpress -37%, Shein -15%.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Inflación al 4,9% y coste de vida +24% en 5 años reducen margen discrecional al 35%.
- Gasto medio en Golden Quarter sube 10% hasta 1.067 euros; Black Friday concentra 416 euros.
- «Tasa Shein» (recargo por categoría + 2 €/artículo desde 1-nov) frena envíos: +2,4% (127 M), mínimo en 4 años.
Qué falta por confirmar
- Efecto neto en facturación final del sector retail (gasto medio +10% vs. menos pedidos/logística +2,4%).
- Evolución de la «tasa Shein» en 2027: posible ampliación a envíos >150 € o ajuste de tipos.
|Medio
|Enfoque destacado
|El Mundo
|Datos exclusivos de la app Joko: caídas del 50% en Temu y 37% en AliExpress; Shein solo -15% gracias a almacén en Polonia.
|La Vanguardia
|Barómetro KPMG/Appinio: 65% del presupuesto familiar absorbido por esenciales; consumidores planifican y comparan ofertas.
|ABC
|Comercios recurren a IA y 'augmented retail' para atraer cliente ante caída del gasto en compras.
|La Voz de Galicia
|8 de cada 10 consumidores temen descuentos engañosos; Black Friday ya supera a Navidad en volumen de compras.
Cobertura (6)
- Ocho de cada diez consumidores temen descuentos engañosos durante el Black Friday La Voz de Galicia ·
- La IA, la automatización y el 'augmented retail' rediseñan las estrategias de marcas para conquistar al consumidor en el Black Friday El Confidencial ·
- El comercio recurre a la IA para atraer al cliente en el Black Friday ante la caída del gasto para compras ABC ·
- Cinco millones de consumidores se endeudarán para financiar sus compras del 'Black Friday' La Vanguardia ·
- Siete de cada diez españoles prevén comprar en un Black Friday marcado por la planificación, la búsqueda de precios bajos y la comparación de ofertas El Mundo ·
- La inflación y la «tasa Shein» enfrían un Black Friday que genera ya más compras que la Navidad La Voz de Galicia ·
Fuentes directas consultadas
- La 'tasa Shein' enfría el Black Friday: los envíos registran su menor crecimiento en cuatro años elmundo.es · Contraste documental
- Los españoles gastarán un 10% más en el Black Friday por la inflación y la búsqueda de ofertas lavanguardia.com · Contraste documental
- La «tasa Shein» redefine el Black Friday: menos compras impulsivas y más pedidos grandes marketingdirecto.com · Contraste documental
- La inflación y la 'tasa Shein' enfrían un Black Friday que genera ya más compras que la Navidad diariodeleon.es · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué es la «tasa Shein» y desde cuándo se aplica?
Es un recargo de la UE por categoría de producto en envíos extracomunitarios inferiores a 150 euros, vigente desde julio de 2026, al que se suma una tasa de gestión de 2 euros por artículo desde el 1 de noviembre.
¿Cómo ha afectado la tasa a Temu, AliExpress y Shein?
Según datos de la app Joko (1,5 M usuarios en Francia), Temu cae un 50% en ventas, AliExpress un 37%, mientras Shein limita su descenso al 15% al distribuir desde un almacén en Polonia con stock ya en la UE.
¿Cuántos envíos se prevén para la campaña Black Friday-Navidad 2026?
La patronal logística UNO estima 127 millones de paquetes, un 2,4% más que en 2025, el menor crecimiento interanual de los últimos cuatro años.
¿Cuánto gastarán de media los españoles en el Golden Quarter 2026?
1.067 euros de media en el trimestre noviembre-enero (Black Friday, Navidad, Reyes y rebajas), un 10% más que en 2025, con 416 euros concentrados en el Black Friday del 27 de noviembre.
¿Por qué sube el gasto medio si la inflación frena el consumo?
El alza del 10% responde al repunte inflacionista (4,9%) y a que los consumidores han esperado a estas fechas para concentrar compras planificadas y buscar ofertas, según el Barómetro Golden Quarter de KPMG y Appinio.
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