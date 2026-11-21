Composición del equipo negociador europeo

Los líderes de la UE reunidos en la cumbre informal de Dublín acordaron la semana pasada la estructura del equipo que representará al bloque en eventuales negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El formato está integrado por los países del denominado E5 —Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia— junto a representantes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, según confirmó el presidente del Consejo, António Costa.

Contexto diplomático y divisiones internas

El acuerdo llega tras las conversaciones de Abu Dabi, donde Estados Unidos, Ucrania y Rusia mantuvieron consultas directas mientras las delegaciones europeas solo fueron recibidas por separado por las partes estadounidense y ucraniana, sin contacto con la rusa. La decisión refleja la imposibilidad de los Veintisiete para consensuar una voz única y expone las divisiones persistentes sobre la conveniencia y el formato del diálogo con el Kremlin, un debate que ha salpicado a la alta representante Kaja Kallas, marginada en el nuevo esquema.

Publicidad