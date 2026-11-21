Una noche de récords y simbolismo en el Palau Sant Jordi

La edición 2026 de LOS40 Music Awards Santander, celebrada el viernes 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona con motivo del 60 aniversario de la emisora, tuvo a Rosalía como protagonista indiscutible. La artista catalana se alzó con cuatro galardones, entre ellos el de nueva creación Artista Global del Año, Mejor Álbum por LUX y Mejor Gira Internacional. El momento más emotivo llegó al recibir el premio a Mejor Álbum de manos de Estopa: Rosalía recordó que su primer concierto fue del dúo de Cornellà en ese mismo recinto, cerrando un círculo vital ante la ovación del público y la emoción visible de Aitana desde su butaca, según recogen EL PAÍS y Diario de Navarra.

Reivindicaciones políticas y reconocimientos a la trayectoria

Más allá de los premios, la gala se tiñó de tono político a una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre. Rosalía lanzó un mensaje en defensa de los derechos conseguidos —"hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo"— y llamó a votar con "empatía y conciencia de clase", en línea con lo publicado por LaSexta e Infobae. Lola Índigo respondió a declaraciones de Isabel Díaz Ayuso con un "¡Que vivan los garrapateros y el pueblo trabajador!". En el apartado institucional, Estopa recibió una distinción especial tras agotar entradas en ocho estadios, Alaska fue reconocida por su trayectoria y Guitarricadelafuente obtuvo el honorífico a Fenómeno Cultural del Año, según detalla El Periódico.

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