Rosalía arrasa con cuatro premios en LOS40 Music Awards Santander 2026 y reivindica la cultura antes del 29N
La gala del 60 aniversario en Barcelona coronó a Rosalía como Artista Global del Año y escenificó su cierre de círculo con Estopa, mientras Aitana y otros artistas pidieron voto con conciencia de clase.
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- Clave informativa: Rosalía arrasa con cuatro premios en LOS40 Music Awards Santander 2026 y reivindica la cultura antes del 29N
- Punto central: La gala del 60 aniversario en Barcelona coronó a Rosalía como Artista Global del Año y escenificó su cierre de círculo con Estopa, mientras Aitana y otros artistas pidieron voto con conciencia de clase.
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El resumen
Una noche de récords y simbolismo en el Palau Sant Jordi
La edición 2026 de LOS40 Music Awards Santander, celebrada el viernes 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona con motivo del 60 aniversario de la emisora, tuvo a Rosalía como protagonista indiscutible. La artista catalana se alzó con cuatro galardones, entre ellos el de nueva creación Artista Global del Año, Mejor Álbum por LUX y Mejor Gira Internacional. El momento más emotivo llegó al recibir el premio a Mejor Álbum de manos de Estopa: Rosalía recordó que su primer concierto fue del dúo de Cornellà en ese mismo recinto, cerrando un círculo vital ante la ovación del público y la emoción visible de Aitana desde su butaca, según recogen EL PAÍS y Diario de Navarra.
Reivindicaciones políticas y reconocimientos a la trayectoria
Más allá de los premios, la gala se tiñó de tono político a una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre. Rosalía lanzó un mensaje en defensa de los derechos conseguidos —"hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo"— y llamó a votar con "empatía y conciencia de clase", en línea con lo publicado por LaSexta e Infobae. Lola Índigo respondió a declaraciones de Isabel Díaz Ayuso con un "¡Que vivan los garrapateros y el pueblo trabajador!". En el apartado institucional, Estopa recibió una distinción especial tras agotar entradas en ocho estadios, Alaska fue reconocida por su trayectoria y Guitarricadelafuente obtuvo el honorífico a Fenómeno Cultural del Año, según detalla El Periódico.
- Rosalía: 4 premios (Artista Global del Año, Mejor Álbum LUX, Mejor Gira Internacional, Mejor Gira España).
- Aitana: 2 premios (Mejor Canción por Superestrella, Mejor Gira España por Cuarto Azul World Tour).
- Distinciones especiales: Estopa (trayectoria), Alaska (trayectoria), Carlos Vives (trayectoria), Guitarricadelafuente (Fenómeno Cultural del Año).
- Otros ganadores: Olivia Dean (Artista Internacional), Manuel Turizo, Eladio Carrión, Bad Bunny, Shakira, Kidd Voodoo, Camilo, Depol, Lucho RK, Ana Mena y Lola Índigo.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Rosalía fue la gran triunfadora con cuatro premios, incluido el nuevo Artista Global del Año.
- El momento cumbre fue la entrega del premio a Mejor Álbum por parte de Estopa, con el discurso de cierre de círculo de Rosalía.
- Varios artistas aprovecharon la alfombra roja y los discursos para hacer un llamamiento al voto del 29N con mensajes de corte social y de clase.
Qué falta por confirmar
- Impacto real de los llamamientos al voto de los artistas en la movilización del electorado joven de cara al 29N.
- Si la nueva categoría Artista Global del Año se consolidará como el galardón principal de futuras ediciones.
|Medio
|Enfoque destacado
|EL PAÍS
|Crónica "desde dentro" centrada en la atmósfera familiar (Rosalía con su hermana Pili) y el momento fan de Aitana cantando de pie el tema de Estopa.
|elDiario.es
|Enfoque en la entrada en campaña de Rosalía, Aitana y Guitarricadelafuente reivindicando una cultura "más necesaria que nunca".
|LaSexta
|Destaca la frase textual de Rosalía: "Hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo" como mojón político de la noche.
|Vogue España
|Cobertura de estilo: el tocado en forma de pájaro de Rosalía como pieza de extravagancia en la alfombra roja.
|Infobae
|Relato de cómo los artistas "llevan la campaña electoral" a la gala, con citas de Rosalía y Lola Índigo respondiendo a Ayuso.
Respuestas rápidas
¿Cuántos premios ganó Rosalía en LOS40 Music Awards 2026 y cuáles fueron?
Rosalía ganó cuatro premios: Artista Global del Año (nueva categoría), Mejor Álbum por LUX, Mejor Gira Internacional y Mejor Gira España.
¿Qué ocurrió entre Rosalía y Estopa en la gala?
Estopa entregó a Rosalía el premio a Mejor Álbum. Rosalía emocionada recordó que su primer concierto fue de Estopa en el Palau Sant Jordi, diciendo que se cerraba el círculo.
¿Qué mensajes políticos se lanzaron durante la ceremonia?
Rosalía pidió votar con "empatía y conciencia de clase" y defendió los derechos conseguidos. Lola Índigo replicó a Ayuso con "¡Que vivan los garrapateros y el pueblo trabajador!". Varios artistas instaron a acudir a las urnas el 29N.
¿Qué otros artistas recibieron distinciones especiales?
Estopa, Alaska y Carlos Vives recibieron distinciones a la trayectoria; Guitarricadelafuente fue reconocido como Fenómeno Cultural del Año.
¿Dónde y cuándo se celebró la gala?
La gala se celebró el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, coincidiendo con el 60 aniversario de LOS40.
Cobertura (5)
- Rosalía y Guitarricadelafuente se unen a Aitana y entran en campaña reivindicando una cultura "más necesaria que nunca" elDiario.es ·
- LOS40 Music Awards 2026: del gesto viral de Rosalía con su hermana Pili al 'momento fan' de Aitana con Estopa HOLA ·
- Rosalía se moja y lanza un mensaje reivindicativo antes del 29N: "Hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo" LaSexta ·
- Rosalía lleva la extravagancia a otro nivel con un tocado en forma de pájaro en LOS40 Music Awards 2026 Vogue España ·
- Los40 Music Awards Santander desde dentro: de Rosalía con su familia a Aitana celebrando con Estopa EL PAÍS ·
Fuentes directas consultadas
- Rosalía, Aitana y Guitarricadelafuente brillan en la gran noche de Los40 Music Awards Santander 2026 elpais.com · Contraste documental
- De Rosalía a Aitana, los artistas ‘llevan’ la campaña electoral a LOS40 Music Awards: “Espero que todo el mundo vaya a votar con empatía y conciencia de clase” infobae.com · Contraste documental
- Rosalía se lleva cuatro premios en Los40 Music Awards y celebra la vitalidad de la escena española: “¡Que viva el arte en nuestro país!” elperiodico.com · Contraste documental
- Rosalía cierra el círculo con Estopa: "Muchas gracias, chicos" diariodenavarra.es · Contraste documental
- Aitana, Lola Indigo y Chiara Oliver, de OT, triunfan en LOS40 Music Awards 2026: lista completa de ganadores escplus.es · Contraste documental
- LOS40 Music Awards 2026: del gesto viral de Rosalía con su hermana Pili al 'momento fan' de Aitana con Estopa msn.com · Contraste documental
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