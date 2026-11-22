Albert Boneta defiende el liderato en el Campeonato de España de Profesionales Masculino
Albert Boneta afronta la jornada final del Campeonato de España de Profesionales Masculino en Albacete con tres golpes de ventaja a pesar de no mostrar su mejor juego.
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Fuentes directas consultadas
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Cronología del ciclo informativo
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El resumen
El desarrollo del torneo en Las Pinaíllas
La 81ª edición del Campeonato de España de Profesionales Masculino, celebrada en el recorrido de Golf Las Pinaíllas en Albacete, llega a su jornada decisiva con el barcelonés Albert Boneta consolidado en la primera posición de la clasificación general. A pesar de admitir que no atraviesa por su mejor momento de juego de tee a green y de que sus golpes de salida y con los hierros no han funcionado con la precisión habitual, el jugador catalán ha sabido compensar estas carencias con un desempeño sobresaliente en el juego corto.
- Liderazgo sólido: Albert Boneta encabeza la tabla con un acumulado de -12 y cuenta con una ventaja de tres golpes sobre sus inmediatos perseguidores antes de disputar los hoyos finales.
- Maestría en el juego corto: Ante las dificultades con los hierros, el golfista ha recurrido a recuperaciones prodigiosas, approachs certeros y un manejo impecable alrededor de los greens de Las Pinaíllas.
- Corte superado: El torneo alcanzó su ecuador con cincuenta golfistas todavía en competición tras superar el corte reglamentario en el campo albaceteño.
Los perseguidores y la lucha por el título
La pugna por el título nacional se mantiene abierta en los últimos compases del campeonato. Detrás del líder se sitúan jugadores como Morugán y Borja Virto, este último protagonista de una tarjeta muy sólida en la que apenas cometió errores hasta la recta final de su recorrido. La jornada dominical reúne en el partido estelar a los principales contendientes, obligando a Boneta a afinar su rendimiento en la cancha de prácticas para asegurar la victoria final frente a rivales que acechan de cerca cualquier resquicio en su ventaja.
Condiciones y antecedentes del recorrido
El campo de Golf Las Pinaíllas ya había puesto a prueba a los 84 participantes iniciales durante la jornada inaugural, donde las fuertes rachas de viento complicaron el estreno de la competición. Sin embargo, el profundo conocimiento que Boneta posee del trazado manchego —donde semanas antes destacó en la escuela de clasificación del DP World Tour— le ha otorgado un plus de confianza y serenidad para gestionar los momentos más comprometidos de las rondas previas.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Albert Boneta se mantiene como líder del Campeonato de España de Profesionales Masculino con un acumulado de -12.
- El torneo se disputa en el campo de Golf Las Pinaíllas, situado en Albacete.
- El jugador catalán mantiene una ventaja de tres golpes al frente de la clasificación antes de la jornada final.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué margen exacto mantendrá Albert Boneta en los últimos hoyos frente a la presión de Borja Virto y el resto de contendientes?
- ¿Logrará el líder recuperar la precisión con los hierros y el drive en el desenlace del torneo en Albacete?
|Medio
|Enfoque destacado
|Real Federación Española de Golf
|Destaca el juego corto excepcional de Boneta y detalla los golpes concretos en los últimos hoyos que le permitieron salvar pares y sumar birdies.
|Tengolf
|Enfatiza la regularidad del líder y su capacidad para mantenerse firme en lo más alto pese a no desplegar su versión más entonada.
|El Digital de Albacete
|Subraya la preparación del jugador y su paso por la cancha de prácticas al término de la penúltima jornada para pulir detalles de cara al cierre.
Respuestas rápidas
¿Dónde se celebra el Campeonato de España de Profesionales Masculino 2026?
El torneo se está disputando en el campo de Golf Las Pinaíllas, ubicado en Albacete.
¿Quién lidera la clasificación del campeonato de golf?
El barcelonés Albert Boneta encabeza la tabla de clasificación con un resultado acumulado de -12.
¿Qué ventaja tiene el líder antes de la jornada final?
Albert Boneta cuenta con una renta de tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.
¿Qué aspecto del juego ha destacado en el rendimiento de Albert Boneta?
El jugador catalán ha sobresalido principalmente por su extraordinario juego corto y sus recuperaciones alrededor de green para compensar un menor acierto con los hierros.
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