El desarrollo del torneo en Las Pinaíllas

La 81ª edición del Campeonato de España de Profesionales Masculino, celebrada en el recorrido de Golf Las Pinaíllas en Albacete, llega a su jornada decisiva con el barcelonés Albert Boneta consolidado en la primera posición de la clasificación general. A pesar de admitir que no atraviesa por su mejor momento de juego de tee a green y de que sus golpes de salida y con los hierros no han funcionado con la precisión habitual, el jugador catalán ha sabido compensar estas carencias con un desempeño sobresaliente en el juego corto.

Liderazgo sólido: Albert Boneta encabeza la tabla con un acumulado de -12 y cuenta con una ventaja de tres golpes sobre sus inmediatos perseguidores antes de disputar los hoyos finales.

Albert Boneta encabeza la tabla con un acumulado de -12 y cuenta con una ventaja de tres golpes sobre sus inmediatos perseguidores antes de disputar los hoyos finales. Maestría en el juego corto: Ante las dificultades con los hierros, el golfista ha recurrido a recuperaciones prodigiosas, approachs certeros y un manejo impecable alrededor de los greens de Las Pinaíllas.

Ante las dificultades con los hierros, el golfista ha recurrido a recuperaciones prodigiosas, approachs certeros y un manejo impecable alrededor de los greens de Las Pinaíllas. Corte superado: El torneo alcanzó su ecuador con cincuenta golfistas todavía en competición tras superar el corte reglamentario en el campo albaceteño.

Los perseguidores y la lucha por el título

La pugna por el título nacional se mantiene abierta en los últimos compases del campeonato. Detrás del líder se sitúan jugadores como Morugán y Borja Virto, este último protagonista de una tarjeta muy sólida en la que apenas cometió errores hasta la recta final de su recorrido. La jornada dominical reúne en el partido estelar a los principales contendientes, obligando a Boneta a afinar su rendimiento en la cancha de prácticas para asegurar la victoria final frente a rivales que acechan de cerca cualquier resquicio en su ventaja.

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Condiciones y antecedentes del recorrido

El campo de Golf Las Pinaíllas ya había puesto a prueba a los 84 participantes iniciales durante la jornada inaugural, donde las fuertes rachas de viento complicaron el estreno de la competición. Sin embargo, el profundo conocimiento que Boneta posee del trazado manchego —donde semanas antes destacó en la escuela de clasificación del DP World Tour— le ha otorgado un plus de confianza y serenidad para gestionar los momentos más comprometidos de las rondas previas.