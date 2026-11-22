Pachuca vence 2-0 a Toluca y asegura su boleto a la Liguilla del Apertura 2026
Los Tuzos remontan en la última jornada, dejan fuera a Pumas y León, y Rondón firma su gol 17 con Paulinho de arquero improvisado.
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- Clave informativa: Pachuca vence 2-0 a Toluca y asegura su boleto a la Liguilla del Apertura 2026
- Punto central: Los Tuzos remontan en la última jornada, dejan fuera a Pumas y León, y Rondón firma su gol 17 con Paulinho de arquero improvisado.
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Cobertura (5)
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Fuentes directas consultadas
- Pachuca vence 2-0 a Toluca y amarra su boleto a la liguilla en México apnews.com · Contraste documental
- Dónde ver Pachuca vs Toluca: Horario y canal TV para la Jornada 17 del Apertura 2026 marca.com · Contraste documental
- Resumen Pachuca vs Toluca: Salomón Rondón logra clasificar a Liguilla y sentencia a Pumas marca.com · Contraste documental
- Pachuca hizo el milagro: Ganó 2-0 a Toluca y se metió a la Liguilla con una noche de ensueño heraldodemexico.com.mx · Contraste documental
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- Pachuca cumple con la tarea, vence a Toluca y clasifica - ESPN espndeportes.espn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
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El resumen
Victoria decisiva en el Estadio Hidalgo
Pachuca derrotó 2-0 a Toluca en la Jornada 17 del Apertura 2026 y selló su clasificación a la Liguilla con 25 puntos, escalando al séptimo puesto de la tabla general. Los goles llegaron por conducto de Alan Bautista y Salomón Rondón, este último desde el punto penal al minuto 89 para alcanzar 17 tantos en el torneo. El partido tuvo tres anotaciones anuladas a Rondón en la primera mitad y una expulsión del portero Hugo González que obligó a Paulinha a atajar los minutos finales, según reportan ESPN Deportes, AP y Récord.
Consecuencias en la tabla y rivales directos
El triunfo de los Tuzos eliminó las aspiraciones de Pumas (21 puntos, undécimo lugar) y León, que quedaban fuera de la fase final tras la combinación de resultados. Toluca, por su parte, cerró la fase regular en quinta posición y perdió la ventaja de cerrar su serie de cuartos de final como local. Mediotiempo y El Heraldo de México destacan que Pachuca hiló su cuarta victoria consecutiva bajo la dirección de Benjamín Mora.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Pachuca ganó 2-0 a Toluca y clasificó a Liguilla con 25 puntos
- Salomón Rondón anotó su gol 17 del torneo de penal al minuto 89
- La victoria dejó fuera a Pumas y León de la fase final
Qué falta por confirmar
- Rival de Pachuca en cuartos de final (pendiente del resultado Monterrey vs. Pumas)
- Situación disciplinaria de Hugo González y posible sanción para Paulinha por actuar como portero
|Medio
|Enfoque destacado
|ESPN Deportes
|Destaca la figura de Benjamín Mora y su 'boina de la suerte' como factor anímico del equipo
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido Pachuca vs Toluca en la Jornada 17?
Pachuca venció 2-0 a Toluca en el Estadio Hidalgo con goles de Alan Bautista y Salomón Rondón (penal al 89').
¿Por qué Salomón Rondón terminó con 17 goles en el Apertura 2026?
Rondón convirtió un penal al minuto 89 para el 2-0 definitivo, alcanzando 17 anotaciones en el torneo, aunque le fueron anulados tres goles en la primera mitad.
¿Qué equipos quedaron eliminados tras la victoria de Pachuca?
Pumas (21 puntos, undécimo lugar) y León quedaron fuera de la Liguilla al no poder alcanzar los 25 puntos de los Tuzos.
¿Por qué Paulinha jugó de portero en los minutos finales?
El arquero titular de Toluca, Hugo González, fue expulsado y el equipo ya había agotado sus cambios, por lo que el delantero brasileño Paulinha tuvo que colocarse bajo los tres postes.
¿En qué posición quedó Pachuca y quién será su rival en cuartos?
Pachuca escaló al séptimo lugar con 25 puntos; su rival en cuartos de final se definirá tras el partido Monterrey vs. Pumas.
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