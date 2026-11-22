El partido y su contexto en la tabla

El encuentro entre Tigres UANL y Club América corresponde a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y se disputará en el Estadio Universitario. Según Marca, América llega en el segundo puesto con 30 puntos y necesita ganar para mantener viva la posibilidad de terminar como líder, aunque no depende solo de sí mismo: además de vencer a Tigres, deberá estar atento al resultado entre Cruz Azul y Chivas. Por su parte, Tigres ya no tiene opciones de clasificar a la Liguilla, pero buscará despedirse de su afición con una victoria tras un torneo que concluyó antes de lo esperado.

Dónde ver el partido gratis y en vivo

TV Azteca informó que la señal estará disponible de manera totalmente gratuita y en directo este sábado 21 de noviembre de 2026, con el balón rodando a las 21:00 horas tiempo del centro de México. La transmisión se podrá seguir por televisión abierta a través de Azteca 7 (Canal 7), así como en plataformas digitales mediante la app oficial de Azteca Deportes y su sitio web. La aplicación está disponible sin costo en dispositivos iOS y Android, y para acceder solo se debe ingresar a la sección “En Vivo” minutos antes del silbatazo inicial y seleccionar la señal de Azteca 7.

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