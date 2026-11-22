Tigres y América definen el liderato del Apertura 2026 en la Jornada 17 con transmisión gratuita por Azteca 7
América busca el liderato de la Liga BBVA MX ante Tigres en un partido de la Jornada 17 que se podrá ver gratis por TV Azteca y su app oficial.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Tigres y América definen el liderato del Apertura 2026 en la Jornada 17 con transmisión gratuita por Azteca 7
- Punto central: América busca el liderato de la Liga BBVA MX ante Tigres en un partido de la Jornada 17 que se podrá ver gratis por TV Azteca y su app oficial.
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El resumen
El partido y su contexto en la tabla
El encuentro entre Tigres UANL y Club América corresponde a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y se disputará en el Estadio Universitario. Según Marca, América llega en el segundo puesto con 30 puntos y necesita ganar para mantener viva la posibilidad de terminar como líder, aunque no depende solo de sí mismo: además de vencer a Tigres, deberá estar atento al resultado entre Cruz Azul y Chivas. Por su parte, Tigres ya no tiene opciones de clasificar a la Liguilla, pero buscará despedirse de su afición con una victoria tras un torneo que concluyó antes de lo esperado.
Dónde ver el partido gratis y en vivo
TV Azteca informó que la señal estará disponible de manera totalmente gratuita y en directo este sábado 21 de noviembre de 2026, con el balón rodando a las 21:00 horas tiempo del centro de México. La transmisión se podrá seguir por televisión abierta a través de Azteca 7 (Canal 7), así como en plataformas digitales mediante la app oficial de Azteca Deportes y su sitio web. La aplicación está disponible sin costo en dispositivos iOS y Android, y para acceder solo se debe ingresar a la sección “En Vivo” minutos antes del silbatazo inicial y seleccionar la señal de Azteca 7.
- Rivalidad reciente: el antecedente más reciente favoreció a Tigres, que goleó 4-1 al América en el Clausura 2026.
- Comentarios: TV Azteca anunció oficialmente los comentaristas que transmitirán el duelo en el que las Águilas se juegan el liderato.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El partido es de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y se juega el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas del centro de México en el Estadio Universitario.
- América ocupa el segundo lugar con 30 puntos y necesita ganar para pelear por el liderato, mientras que Tigres ya no tiene opciones de Liguilla.
- La transmisión será gratuita y en vivo por Azteca 7 y por la app oficial de Azteca Deportes en iOS y Android.
Qué falta por confirmar
- Si América logrará terminar como líder del Apertura 2026 dependiendo del resultado entre Cruz Azul y Chivas.
- Cuál será la alineación final y el desempeño de Tigres en su despedida del torneo ante su afición.
|Medio
|Enfoque destacado
|TV Azteca
|Enfatiza que el partido se puede ver gratis y en vivo desde el celular o computadora mediante la app oficial de Azteca Deportes y el sitio web, además de la señal abierta de Azteca 7.
|Marca
|Destaca que América depende de otros resultados (Cruz Azul vs Chivas) para terminar como líder y menciona el antecedente del 4-1 de Tigres en el Clausura 2026.
|Sports Illustrated
|Se centra en la declaración de Ramos Mingo y en que América busca asumir riesgos para ser protagonista y alcanzar el liderato ante Tigres.
|TUDN
|Proporciona la información de horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2026.
|azcentral.com and The Arizona Republic
|Ofrece datos sobre cuándo juegan Tigres vs América y dónde ver el partido.
Cobertura (5)
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- La app para ver GRATIS y EN VIVO el Tigres vs. América, partido de la Liga BBVA MX, online desde México TV Azteca ·
Fuentes directas consultadas
- Dónde ver Pachuca vs Toluca 2026: a qué hora juega Paulinho, transmisión y pronóstico de Liga MX Publicar mexico.as.com · Contraste documental
- Dónde ver Tigres vs América: Hora y canal TV para la Jornada 17 del Apertura 2026 marca.com · Contraste documental
- Así puedes ver Tigres vs América EN VIVO y GRATIS desde tu celular tvazteca.com · Contraste documental
- OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca que transmitirán el Tigres vs América, partido en el que las Águilas se juegan el liderato del Apertura 2026 tvazteca.com · Contraste documental
- La app para ver GRATIS y EN VIVO el Tigres vs. América, partido de la Liga BBVA MX, online desde México tvazteca.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con el partido Tigres vs América de la Jornada 17?
Se disputó el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas del centro de México en el Estadio Universitario, correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.
¿Por qué es tendencia la app para ver el partido?
Porque TV Azteca ofreció la transmisión totalmente gratis y en vivo mediante su aplicación oficial de Azteca Deportes, disponible sin costo en iOS y Android, además de la señal abierta de Azteca 7.
¿Cuándo y dónde se jugó Tigres vs América?
El sábado 21 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Universitario.
¿Qué consecuencias tiene el resultado para América?
América necesitaba ganar para mantener viva la posibilidad de terminar como líder del Apertura 2026, aunque también dependía del resultado entre Cruz Azul y Chivas.
¿Qué aplicación permite ver el partido gratis desde el celular?
La app oficial de Azteca Deportes, disponible sin costo en dispositivos iOS y Android, con acceso a la sección “En Vivo” y la señal de Azteca 7.
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