León elimina a Santos de la Liguilla con gol de Ismael Díaz en el 90+1
La Fiera remonta 1-2 en Torreón y clasifica a octavos; Santos se queda fuera tras perder ventaja en el descuento.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: León elimina a Santos de la Liguilla con gol de Ismael Díaz en el 90+1
- Punto central: La Fiera remonta 1-2 en Torreón y clasifica a octavos; Santos se queda fuera tras perder ventaja en el descuento.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 13 calculada a partir de 4 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Santos Laguna vs León EN VIVO: resultado y goles de la Liga MX 365Scores ·
- Santos vs. León HOY EN VIVO. Partido J17 de Liga MX 2026 Mediotiempo ·
- Santos vs León: alineaciones y probabilidades ESPN Deportes ·
- León rompe las esperanzas de Santos y los deja sin Liguilla en el último segundo Telemundo ·
- ¡No alcanzó! Santos se quedó fuera de Liguilla y León avanzó con gol de último minuto Mediotiempo ·
Fuentes directas consultadas
- Lo que Santos ganó en siete partidos lo perdió en uno mexico.as.com · Contraste documental
- ¿Cómo quedaron Santos Laguna - León? La Fiera se lleva la victoria en Torreón marca.com · Contraste documental
- Resumen Santos vs León: Santos fue un espejismo y queda fuera de Liguilla cuando tenía la calificación en la bolsa marca.com · Contraste documental
- Pierde Santos ante León y ya no alcanza puesto de Liguilla netnoticias.mx · Contraste documental
- Pachuca y León avanzan a la Liguilla; Santos Laguna no logró la hazaña tras errores heraldodemexico.com.mx · Contraste documental
- Salomón Rondón revive la marca de Tito Villa y lleva a Pachuca a la Liguilla msn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Desenlace dramático en la Jornada 17
Santos Laguna recibió a León en el Territorio Santos Modelo con la obligación de ganar para acceder a la Liguilla del Apertura 2026. El partido terminó 1-2 a favor de la visita, con un gol decisivo de Ismael Díaz en el minuto 90+1 que selló la clasificación de los esmeraldas y condenó a los laguneros a quedar fuera de la fase final.
Claves del encuentro
- Marcador final: Santos 1 - 2 León.
- Goles: autogol de Emmanuel Echeverría y tanto de Ismael Díaz (90+1) para León; gol de Santos no especificado en las fuentes.
- Consecuencia directa: León avanza a octavos de final; Santos Laguna eliminado.
- Contexto: partido de "matar o morir" en la última fecha del torneo regular.
Según Mediotiempo y Telemundo, el tanto de Díaz llegó cuando Santos "tenía la calificación en la bolsa" y rompió las esperanzas locales en el último segundo. AS México destaca que lo ganado en siete jornadas se perdió en un solo partido, mientras que El Heraldo de México subraya los errores defensivos que permitieron la remontada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- León venció 1-2 a Santos en Torreón y clasificó a la Liguilla
- El gol decisivo fue de Ismael Díaz en el minuto 90+1
- Santos Laguna quedó eliminado del Apertura 2026
Qué falta por confirmar
- Nombre del goleador de Santos Laguna no confirmado en las fuentes consultadas
- Detalles de la expulsión de Hugo González (mencionada en MSN pero sin contexto en este partido)
|Medio
|Enfoque destacado
|Mediotiempo
|Titular "¡No alcanzó!" y énfasis en que Santos se quedó fuera con gol de último minuto
|Telemundo
|"León rompe las esperanzas de Santos y los deja sin Liguilla en el último segundo"
|Marca
|Resumen: "Santos fue un espejismo y queda fuera cuando tenía la calificación en la bolsa"
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en el partido Santos vs León de la Jornada 17?
León remontó y ganó 1-2 en Torreón con un gol de Ismael Díaz en el minuto 90+1, clasificando a la Liguilla y eliminando a Santos Laguna del Apertura 2026.
¿Por qué es tendencia este resultado?
Por lo dramático del desenlace: Santos tenía la clasificación asegurada hasta el descuento y un gol en el último suspiro de la Fiera cambió el destino de ambos equipos en la última jornada.
¿Quién anotó los goles del partido?
Para León: autogol de Emmanuel Echeverría y gol de Ismael Díaz (90+1). El goleador de Santos no ha sido confirmado en las fuentes disponibles.
¿Qué consecuencias tiene para la Liguilla?
León avanza a los octavos de final (Fiesta Grande) como clasificado directo; Santos Laguna queda fuera de la fase final del torneo.
¿Dónde y cuándo se jugó el encuentro?
En el Territorio Santos Modelo (Torreón, Coahuila) el 21 de noviembre de 2026, correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.
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