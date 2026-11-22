Desenlace dramático en la Jornada 17

Santos Laguna recibió a León en el Territorio Santos Modelo con la obligación de ganar para acceder a la Liguilla del Apertura 2026. El partido terminó 1-2 a favor de la visita, con un gol decisivo de Ismael Díaz en el minuto 90+1 que selló la clasificación de los esmeraldas y condenó a los laguneros a quedar fuera de la fase final.

Claves del encuentro

Marcador final: Santos 1 - 2 León.

Santos 1 - 2 León. Goles: autogol de Emmanuel Echeverría y tanto de Ismael Díaz (90+1) para León; gol de Santos no especificado en las fuentes.

autogol de Emmanuel Echeverría y tanto de Ismael Díaz (90+1) para León; gol de Santos no especificado en las fuentes. Consecuencia directa: León avanza a octavos de final; Santos Laguna eliminado.

León avanza a octavos de final; Santos Laguna eliminado. Contexto: partido de "matar o morir" en la última fecha del torneo regular.

Según Mediotiempo y Telemundo, el tanto de Díaz llegó cuando Santos "tenía la calificación en la bolsa" y rompió las esperanzas locales en el último segundo. AS México destaca que lo ganado en siete jornadas se perdió en un solo partido, mientras que El Heraldo de México subraya los errores defensivos que permitieron la remontada.