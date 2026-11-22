Qué ha ocurrido

El Corona Capital 2026 arrancó el viernes 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con una primera jornada encabezada por Gorillaz, Mumford & Sons y Jamie XX. Según Excélsior, la banda virtual británica debutó en el festival ante más de 72 mil personas, con Damon Albarn bajando del escenario para saludar al público y la participación sorpresa del rapero argentino Trueno. La jornada del sábado 21 tiene como plato fuerte a Twenty One Pilots, acompañados por The Offspring, Underworld, Pierce the Veil, Mother Mother, Militarie Gun, Balu Brigada, We Are Scientists, Jordana, Quarters y Felipe Gordon, según el programa publicado por Sopitas.

Contexto y datos clave

El festival mantiene su formato de transmisión en vivo gratuita a través de YouTube y Facebook en ambas jornadas, permitiendo seguir los conciertos desde cualquier ubicación. GQ México y Latinoamérica detalló las opciones para ver la señal oficial en directo. La cobertura fotográfica y en video de Sopitas documenta los momentos destacados de ambas fechas, mientras que Reforma calificó la noche del viernes como la "mejor noche" de Gorillaz en el Corona Capital. El Autódromo Hermanos Rodríguez repite como sede, consolidándose como el recinto principal para festivales de gran formato en la capital mexicana.

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Qué vigilar a continuación

La segunda jornada del sábado 21 será decisiva para medir la respuesta del público ante un cartel más orientado al rock alternativo y el pop punk, con Twenty One Pilots y The Offspring como referentes generacionales. Queda por ver si la afluencia supera los 72 mil asistentes del viernes y cómo se desarrollan los horarios solapados entre escenarios. La transmisión en streaming seguirá disponible en los canales oficiales del festival durante todo el día.