Palmarés de la XXVI edición

El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) clausuró su 26ª edición en Irún (Gipuzkoa) tras una semana de proyecciones y actividades escolares. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Irún, se celebró del 16 al 21 de noviembre con 24 películas seleccionadas entre 60 propuestas de Francia, España, Italia y Chile, y la participación de más de 500 escolares.

Premio Arkeolan a la Divulgación Científica: Arqueomallornauta, dirigida por José Antonio Moya Montoya.

Arqueomallornauta, dirigida por José Antonio Moya Montoya. Premio EITB al Fomento de la Perspectiva de Género: Mémoires Enfouies, de Claire Perdrix.

Mémoires Enfouies, de Claire Perdrix. Premio de la Sección Educativa: Arqueomallornauta.

Arqueomallornauta. Premio Especial del Público: Mémoires Enfouies.

Un festival consolidado como referente

La gala de clausura en el Amaia KZ incluyó la proyección de En busca del fuego como broche final. La directora Mélanie Doré subrayó que el cine es "el mejor aliado" para divulgar la arqueología al público general. Además, el Aquarium de Donostia-San Sebastián acogió una sesión de arqueología subacuática y todas las películas estuvieron disponibles online vía Festhome. El FICAB es desde 2024 Festival Amigo de los Premios Fugaz, reforzando su red en el circuito festivalero estatal.