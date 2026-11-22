El FICAB cierra su 26ª edición en Irún con premios a la divulgación arqueológica y la perspectiva de género
El festival irunés premia a 'Arqueomallornauta' y 'Mémoires Enfouies' y consolida su referencia internacional en cine arqueológico.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: El FICAB cierra su 26ª edición en Irún con premios a la divulgación arqueológica y la perspectiva de género
- Punto central: El festival irunés premia a 'Arqueomallornauta' y 'Mémoires Enfouies' y consolida su referencia internacional en cine arqueológico.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Respuestas rápidas
¿Qué es el FICAB y cuántas ediciones lleva?
El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) es un certamen organizado por el Ayuntamiento de Irún que divulga la arqueología a través del cine. En 2026 celebró su 26ª edición.
¿Cuáles fueron las películas ganadoras en la XXVI edición?
Ganaron 'Arqueomallornauta' (Premio Arkeolan a la Divulgación Científica y Premio Sección Educativa) y 'Mémoires Enfouies' (Premio EITB Perspectiva de Género y Premio Especial del Público).
¿Dónde y cuándo se celebró el festival en 2026?
Se celebró en Irún (Gipuzkoa) del 16 al 21 de noviembre de 2026, con sede principal en el Amaia KZ y una sesión de arqueología subacuática en el Aquarium de Donostia-San Sebastián.
¿Cuántas películas y países participaron en esta edición?
Se proyectaron 24 películas seleccionadas entre 60 propuestas, con producciones de Francia, España, Italia y Chile.
¿Qué actividades complementarias tuvo el festival?
Incluyó sesiones para más de 500 escolares, una sesión de arqueología subacuática en el Aquarium de Donostia y visionado online de todas las películas a través de la plataforma Festhome durante la semana del festival.
El resumen
Palmarés de la XXVI edición
El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) clausuró su 26ª edición en Irún (Gipuzkoa) tras una semana de proyecciones y actividades escolares. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Irún, se celebró del 16 al 21 de noviembre con 24 películas seleccionadas entre 60 propuestas de Francia, España, Italia y Chile, y la participación de más de 500 escolares.
- Premio Arkeolan a la Divulgación Científica: Arqueomallornauta, dirigida por José Antonio Moya Montoya.
- Premio EITB al Fomento de la Perspectiva de Género: Mémoires Enfouies, de Claire Perdrix.
- Premio de la Sección Educativa: Arqueomallornauta.
- Premio Especial del Público: Mémoires Enfouies.
Un festival consolidado como referente
La gala de clausura en el Amaia KZ incluyó la proyección de En busca del fuego como broche final. La directora Mélanie Doré subrayó que el cine es "el mejor aliado" para divulgar la arqueología al público general. Además, el Aquarium de Donostia-San Sebastián acogió una sesión de arqueología subacuática y todas las películas estuvieron disponibles online vía Festhome. El FICAB es desde 2024 Festival Amigo de los Premios Fugaz, reforzando su red en el circuito festivalero estatal.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El FICAB celebró su 26ª edición en Irún del 16 al 21 de noviembre de 2026.
- El palmarés reconoció a 'Arqueomallornauta' y 'Mémoires Enfouies' como obras destacadas.
- El festival contó con 24 filmes de 4 países y más de 500 escolares participantes.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué películas integraron la sección oficial completa más allá de las premiadas?
- ¿Se ha confirmado ya la fecha o novedades para la 27ª edición en 2027?
|Medio
|Enfoque destacado
|diarioeuskadi.eus
|Detalla el palmarés completo con las cuatro categorías premiadas y sus autores.
|Irungo Udala
|Comunica oficialmente el cierre de edición y la entrega de premios en el Amaia KZ.
|El Diario Vasco
|Entrevista a la jurado Valentina Porcheddu sobre el proceso de deliberación del documental ganador.
|Habla Radio
|Enmarca el festival en sus 26 años de trayectoria como cita de arqueología en pantalla.
Cobertura (5)
- El Ficab arranca con una historia arqueológica de «intuición y suerte» El Diario Vasco ·
- FICAB celebra 26 años de arqueología en la gran pantalla Habla Radio ·
- FICAB Irun: Entrega de premios de cine y arqueología diarioeuskadi.eus ·
- Valentina Porcheddu, jurado del Ficab: «Para decidir el documental ganador no hubo choque, pero sí debate» El Diario Vasco ·
- El FICAB anuncia su palmarés y pone el broche final a una nueva edición de cine y arqueología Irungo Udala ·
Fuentes directas consultadas
- FICAB, Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa 2026 en Irun | Diario Vasco agenda.diariovasco.com · Contraste documental
- FICAB Irun: Film and Archaeology Awards Ceremony diarioeuskadi.eus · Contraste documental
- FICAB Irun: Entrega de premios de cine y arqueología diarioeuskadi.eus · Contraste documental
- El FICAB celebrará 26 años con un total de 24 películas y la participación de más de 500 escolares - Ayuntamiento de Irun irun.org · Contraste documental
- FICAB Irun: Zinema eta arkeologiaren sariak banatu dira diarioeuskadi.eus · Contraste documental
- "El cine se ha convertido en el mejor aliado” para dar a conocer la arqueología noticiasdegipuzkoa.eus · Contraste documental
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