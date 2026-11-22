Qué ha ocurrido

La noche del sábado 21 de noviembre de 2026, durante la competencia preliminar de trajes típicos del Miss Universo 2026 celebrada en el Coliseo de Puerto Rico, la candidata venezolana Clara Vegas Goetz presentó un atuendo concebido por el diseñador Carlos Hernández que rinde tributo a la histórica conquista del Clásico Mundial de Béisbol por la selección nacional. El traje fusiona la estética de concurso con simbología deportiva: capa con los colores del tricolor nacional, pedrería dorada, un tocado de orfebrería que evoca el trofeo del torneo en lugar de la tiara tradicional y un bate cubierto de cristales que Vegas alzó sobre su cabeza al cierre de su paso, desatando la ovación inmediata del público asistente.

Datos clave y contexto

Candidata: Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela en Miss Universo 2026.

Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela en Miss Universo 2026. Evento: Competencia preliminar de trajes típicos, 21 de noviembre de 2026, Coliseo de Puerto Rico.

Competencia preliminar de trajes típicos, 21 de noviembre de 2026, Coliseo de Puerto Rico. Diseñador: Carlos Hernández.

Carlos Hernández. Inspiración: Victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y campeonato Sub-23.

Victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y campeonato Sub-23. Elementos destacados: Capa tricolor con flecos dorados y estrellas, bate de cristales, corona-trofeo de orfebrería.

Capa tricolor con flecos dorados y estrellas, bate de cristales, corona-trofeo de orfebrería. Reacción: Ovación del público al alzar el bate; amplia repercusión en medios venezolanos e internacionales.

Cómo evoluciona la cobertura

Los medios venezolanos han coincidido en calificar la presentación como un "jonrón" o "batazo de orgullo criollo", destacando tanto el diseño como el gesto escénico con el bate. Noticias de Aquí y El Nacional resaltan la autoría de Carlos Hernández y la integración de elementos del diamante en la alta costura. AlbertoNews añade que Vegas declaró su fanatismo por los Tiburones de La Guaira tras el desfile. Diario Las Américas enmarca el homenaje dentro del Clásico Mundial, mientras que El Pitazo y El Estímulo conectan la participación con la aspiración de la octava corona universal para Venezuela. LaPatilla.com y Noticias Venevisión difunden el video del momento viral del bate. 2001 Online contextualiza la tradición de reinas venezolanas que han llevado el deporte nacional a pasarelas internacionales.

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Qué vigilar a continuación

Queda por confirmar la puntuación oficial que el jurado otorgue al traje típico y su peso en la clasificación general de la candidata. También está pendiente la repercusión en votaciones del público y en redes sociales durante las próximas fases del certamen, así como posibles réplicas del diseño en eventos promocionales o comerciales vinculados a la federación de béisbol venezolana.