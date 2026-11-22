Qué ha ocurrido

La candidata ecuatoriana Dalia Bucaram, coronada Miss Universo Ecuador 2026 el pasado 15 de agosto, lucirá este sábado 21 de noviembre el traje nacional denominado "La Fe que nos une" durante la gala de trajes típicos de Miss Universo 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. El diseño, creado por el diseñador paraguayo Simón Villalba, toma como referencia principal la arquitectura de la Basílica del Voto Nacional de Quito, integrando elementos simbólicos que buscan representar la fe como eje articulador de la historia y las raíces ecuatorianas.

Contexto y datos clave

La competencia internacional celebra su edición 75 con la final programada para el 24 de noviembre de 2026. Bucaram, quien representó a Guayaquil en el certamen nacional, ha desarrollado una agenda de preparación que incluyó presentaciones en Telemundo (Miami) el 12 de octubre y diversas actividades en Puerto Rico durante las semanas previas. El desfile de trajes nacionales está previsto de 18:00 a 20:00, hora de Ecuador, y será conducido por Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006. Participan candidatas de 116 países con propuestas que reflejan sus respectivas culturas y tradiciones.

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Qué vigilar a continuación

La repercusión del traje en redes sociales y la valoración del jurado —que incluye a Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024— marcarán el impacto de la propuesta ecuatoriana. Queda por confirmar la puntuación oficial que recibirá el diseño y su eventual influencia en la clasificación hacia la final del 24 de noviembre.