Michel Mayor, Nobel de Física, descarta colonizar Marte y pide cuidar la Tierra
El físico suizo Michel Mayor, Premio Nobel de Física 2019, afirma que las ideas de colonizar Marte son "estupideces" y que la humanidad debe centrarse en cuidar la Tierra, su único hogar posible.
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El resumen
Qué ha ocurrido
El físico suizo Michel Mayor, galardonado con el Premio Nobel de Física en 2019 por el descubrimiento del primer exoplaneta que orbita una estrella similar al Sol, ha rechazado de forma tajante la posibilidad de que la humanidad colonice Marte o se establezca en otros planetas. Durante una entrevista con varios medios en Granada, Mayor declaró que "se dicen muchas estupideces en este tema" y descartó que Marte pueda convertirse en un segundo hogar para la humanidad, según informa la agencia EFE y recogen Diario AS y El Mundo.
Contexto y datos clave
Mayor, astrónomo del Observatorio de Ginebra, compartió el Nobel de Física 2019 con Didier Queloz por sus trabajos pioneros en exoplanetas. Ambos recibieron también en 2011 el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en Ciencias Básicas. El científico suizo defiende que la humanidad debe centrarse en cuidar la Tierra, "su único hogar" posible, y señala las enormes dificultades que supondría vivir fuera de nuestro planeta.
Qué vigilar a continuación
Queda por ver si las declaraciones de Mayor generan reacciones de agencias espaciales o empresas privadas con proyectos de exploración y colonización de Marte, y si el debate sobre la viabilidad de asentamientos extraterrestres se reabre en el ámbito científico y público.
- Michel Mayor ganó el Premio Nobel de Física en 2019 por el descubrimiento del primer exoplaneta alrededor de una estrella tipo Sol.
- El físico suizo rechazó la colonización de Marte y calificó las ideas al respecto de "muchas estupideces".
- Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con varios medios en Granada y fueron difundidas por la agencia EFE.
- Mayor defiende que la Tierra es el único hogar posible de la humanidad y que debe ser cuidada.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Michel Mayor, Premio Nobel de Física 2019, rechaza la colonización de Marte y califica las ideas al respecto de estupideces
- El científico defiende que la Tierra es el único hogar posible de la humanidad y debe ser cuidada
- Las declaraciones se dieron en una entrevista en Granada y fueron difundidas por la agencia EFE
Cobertura (6)
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- Michel Mayor, Premio Nobel de Física, sobre vivir en Marte: “Se dicen muchas estupideces” Diario AS ·
- Mayor, Nobel de Física: Se dicen muchas estupideces sobre colonizar Marte. No lo haremos abc.es ·
- Michel Mayor, Nobel de Física: "Se dicen muchas estupideces sobre colonizar Marte. No lo haremos" elmundo.es ·
- Michel Mayor, Nobel de Física: "Se dicen muchas estupideces sobre colonizar Marte. No lo haremos" El Mundo ·
Fuentes directas consultadas
- Michel Mayor, Premio Nobel de Física, sobre vivir en Marte: “Se dicen muchas estupideces” as.com · Contraste documental
- Albert Einstein, físico alemán premio Nobel de Física 1921, sobre el talento: «Yo no tengo ningún talento especial, pero sí soy apasionadamente curioso» okdiario.com · Contraste documental
- El Nobel que descubrió el primer exoplaneta: "Salvo nos guste vivir bajo tierra, nunca viviremos en Marte" msn.com · Contraste documental
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