Qué ha ocurrido

El físico suizo Michel Mayor, galardonado con el Premio Nobel de Física en 2019 por el descubrimiento del primer exoplaneta que orbita una estrella similar al Sol, ha rechazado de forma tajante la posibilidad de que la humanidad colonice Marte o se establezca en otros planetas. Durante una entrevista con varios medios en Granada, Mayor declaró que "se dicen muchas estupideces en este tema" y descartó que Marte pueda convertirse en un segundo hogar para la humanidad, según informa la agencia EFE y recogen Diario AS y El Mundo.

Contexto y datos clave

Mayor, astrónomo del Observatorio de Ginebra, compartió el Nobel de Física 2019 con Didier Queloz por sus trabajos pioneros en exoplanetas. Ambos recibieron también en 2011 el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en Ciencias Básicas. El científico suizo defiende que la humanidad debe centrarse en cuidar la Tierra, "su único hogar" posible, y señala las enormes dificultades que supondría vivir fuera de nuestro planeta.

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Qué vigilar a continuación

Queda por ver si las declaraciones de Mayor generan reacciones de agencias espaciales o empresas privadas con proyectos de exploración y colonización de Marte, y si el debate sobre la viabilidad de asentamientos extraterrestres se reabre en el ámbito científico y público.