Fracaso en Antalya tras prórroga de dos días

La COP31 celebrada en Antalya, Turquía, concluyó el domingo 22 de noviembre de 2026 sin alcanzar un acuerdo final. Tras casi dos semanas de negociaciones y dos días de prórroga, la Unión Europea rechazó el "Pacto de Antalya" presentado por la presidencia de la cumbre al considerar que no se ajustaba a los datos científicos y omitía referencias explícitas a la transición para abandonar los combustibles fósiles.

Bloques enfrentados y texto final rechazado

Un grupo de más de 130 países, liderados por la UE, Reino Unido, Francia, Panamá y Australia, se plantaron en el plenario final negándose a firmar lo que calificaron como "un mal acuerdo". La ministra irlandesa de Clima, en nombre de la presidencia de turno de la UE, declaró que el texto "se queda muy corto" y no podía ser aceptado. El ministro australiano Chris Bowen, que encabezaba las negociaciones, expresó su decepción: "Lamentablemente, no pudimos alcanzar un acuerdo sobre una decisión de cobertura... Y eso es decepcionante. Muy decepcionante".

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