La COP31 en Antalya concluye sin acuerdo tras el rechazo de la UE al texto sobre combustibles fósiles
La cumbre climática más larga de la historia termina en fracaso tras dos días de prórroga por la omisión de referencias al abandono de combustibles fósiles.
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Respuestas rápidas
¿Qué pasó en la COP31 de Antalya?
La cumbre climática concluyó el 22 de noviembre de 2026 sin acuerdo final tras dos días de prórroga. La UE y más de 130 países rechazaron el "Pacto de Antalya" por omitir referencias explícitas al abandono de combustibles fósiles.
¿Por qué fracasó la cumbre del clima?
El punto de ruptura fue la omisión en el texto final de compromisos claros para la transición hacia el abandono de combustibles fósiles y la eliminación de subsidios ineficientes, lo que la UE consideró incompatible con la ciencia climática.
¿Qué países lideraron el rechazo al acuerdo?
La Unión Europea (con Irlanda como presidencia de turno), Reino Unido, Francia, Panamá y Australia encabezaron el bloque de más de 130 países que se negaron a firmar el texto.
¿Qué consecuencias tiene este fracaso?
Retrasa la implementación de compromisos climáticos globales y deja pendientes decisiones clave sobre financiación, mitigación y adaptación que deberán abordarse en futuras negociaciones o en la COP32.
¿Cuándo y dónde se celebró la COP31?
La 31ª Conferencia de las Partes (COP31) se celebró en Antalya, Turquía, y concluyó el domingo 22 de noviembre de 2026 tras casi dos semanas de negociaciones y dos días de prórroga.
El resumen
Fracaso en Antalya tras prórroga de dos días
La COP31 celebrada en Antalya, Turquía, concluyó el domingo 22 de noviembre de 2026 sin alcanzar un acuerdo final. Tras casi dos semanas de negociaciones y dos días de prórroga, la Unión Europea rechazó el "Pacto de Antalya" presentado por la presidencia de la cumbre al considerar que no se ajustaba a los datos científicos y omitía referencias explícitas a la transición para abandonar los combustibles fósiles.
Bloques enfrentados y texto final rechazado
Un grupo de más de 130 países, liderados por la UE, Reino Unido, Francia, Panamá y Australia, se plantaron en el plenario final negándose a firmar lo que calificaron como "un mal acuerdo". La ministra irlandesa de Clima, en nombre de la presidencia de turno de la UE, declaró que el texto "se queda muy corto" y no podía ser aceptado. El ministro australiano Chris Bowen, que encabezaba las negociaciones, expresó su decepción: "Lamentablemente, no pudimos alcanzar un acuerdo sobre una decisión de cobertura... Y eso es decepcionante. Muy decepcionante".
- Ubicación y fecha: Antalya, Turquía, 22 de noviembre de 2026
- Punto de ruptura: Omisión de referencias al abandono progresivo de combustibles fósiles y eliminación de subsidios ineficientes
- Bloque rechazante: UE, Reino Unido, Francia, Panamá, Australia y más de 130 países
- Texto rechazado: "Pacto de Antalya" presentado por la presidencia de la COP
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La COP31 en Antalya fracasó sin acuerdo final tras prórroga de dos días
- La UE y un bloque de más de 130 países rechazaron el texto por omitir referencias a combustibles fósiles
- El ministro australiano Chris Bowen confirmó la decepción por la falta de acuerdo
Qué falta por confirmar
- ¿Qué pasos seguirá la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático tras este fracaso?
- ¿Se convocará una sesión extraordinaria o se pospondrán las decisiones clave a la COP32?
|Medio
|Enfoque destacado
|dw.com
|Detalla que la UE rechazó el Pacto de Antalya alegando que no se ajusta a los datos científicos y socava la transición energética
|lanacion.com.ar
|Explica que el primer borrador del 17 de noviembre incluía objetivos de abandono progresivo de fósiles y eliminación de subsidios ineficientes
|es.euronews.com
|Cita la carta de Francia y Panamá exigiendo "una transición clara para abandonar los combustibles fósiles" y las declaraciones de Chris Bowen
|heraldo.es
|Señala discrepancias entre bloques sobre abandono de hidrocarburos y financiación climática
|lavozdegalicia.es
|Califica la cumbre como "la más larga de la historia" y destaca el rechazo de la UE a un "tibio documento de consenso"
Cobertura (4)
- La Cumbre del Clima fracasa al no lograr un acuerdo sobre energía fósil abc.es ·
- La Cumbre del Clima fracasa por no incluir menciones al abandono de los combustibles fósiles publico.es ·
- Fracasa la cumbre mundial sobre el clima ante la falta de acuerdo entre los países para abandonar los combustibles fósiles cnnespanol.cnn.com ·
- La cumbre del clima fracasa al cerrar sin acuerdo por la pelea sobre mencionar los combustibles fósiles msn.com ·
Fuentes directas consultadas
- COP31 fracasa por falta de consenso en puntos clave dw.com · Contraste documental
- COP 31: las negociaciones climáticas terminan en fracaso y sin un acuerdo sobre los combustibles fósiles lanacion.com.ar · Contraste documental
- Decepción en la COP31: la UE rechaza el texto final por no hacer referencia a los combustibles fósiles es.euronews.com · Contraste documental
- La Cumbre del Clima de Antalya fracasa por falta de consenso y sin pacto político final heraldo.es · Contraste documental
- La Cumbre del Clima fracasa al cerrar sin acuerdo por la pelea sobre mencionar los combustibles fósiles msn.com · Contraste documental
- La cumbre del clima más larga de la historia culmina en un fracaso absoluto lavozdegalicia.es · Contraste documental
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