Las mejores rebajas en freidoras de aire por el Black Friday

La campaña de Black Friday ha desatado una intensa competencia en el mercado de pequeños electrodomésticos, situando a las freidoras de aire entre los productos más buscados. Diversos medios y plataformas de comercio electrónico han registrado bajadas históricas de precio en modelos de gran demanda, facilitando su adquisición de cara a las celebraciones navideñas.

Cecotec: La Cecofry & Grill Duoheat 4000 se sitúa como líder en ventas en Amazon con un precio de 35,01 euros y un descuento del 33%.

La Cecofry & Grill Duoheat 4000 se sitúa como líder en ventas en Amazon con un precio de 35,01 euros y un descuento del 33%. Ninja: Modelos innovadores como la Ninja CRISPi de cristal y la Ninja Foodi MAX registran importantes rebajas que rondan el 33% de descuento.

Modelos innovadores como la Ninja CRISPi de cristal y la Ninja Foodi MAX registran importantes rebajas que rondan el 33% de descuento. Philips y Cosori: La Airfryer Serie 2000 de Philips reduce su precio en un 43%, mientras que Cosori destaca con opciones como la Chef Edition de 6 litros rebajada a 95 euros.

Estas promociones abarcan desde diseños compactos hasta alternativas de doble compartimento y recipientes de cristal, adaptándose a las distintas necesidades culinarias de los consumidores durante la temporada de ofertas.