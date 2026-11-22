El nuevo equilibrio en el Congreso y el impacto judicial

La contundente derrota sufrida por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato celebradas en noviembre de 2026 ha cambiado de manera drástica el panorama político en Estados Unidos. Con una amplia mayoría en el Senado que asumirá funciones a partir del próximo mes de enero, el Partido Demócrata cuenta ahora con el poder necesario para bloquear cualquier nombramiento judicial propuesto por el presidente Donald Trump durante sus dos últimos años en la Casa Blanca.

El Tribunal Supremo, que desde el año 2020 ha mantenido una supermayoría de perfil conservador responsable de fallos de gran repercusión social —como la anulación del derecho al aborto—, enfrenta un escenario inédito. La capacidad de control y bloqueo del Senado por parte de la oposición dificulta que la actual administración logre designar nuevos magistrados sin la negociación previa con los demócratas.

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