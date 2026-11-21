Claves del nuevo acuerdo UE-Reino Unido

La cumbre celebrada en Bruselas el 21 de noviembre de 2026 consolida un paquete de medidas para normalizar la relación bilateral. Según El Periódico, los pilares incluyen un esquema de movilidad juvenil, la eliminación de controles veterinarios y fitosanitarios en productos agroalimentarios, y la vinculación de los sistemas de comercio de emisiones (ETS) de ambas partes. RTVE.es califica el encuentro como el inicio de un "reset" de la relación, mientras que EL PAÍS advierte que los acuerdos son "un avance positivo, pero mínimo" frente a los retos geopolíticos actuales.

Movilidad juvenil: nuevo esquema para facilitar estancias temporales de jóvenes (18-30 años) con fines de trabajo, estudio o voluntariado.

nuevo esquema para facilitar estancias temporales de jóvenes (18-30 años) con fines de trabajo, estudio o voluntariado. Alimentos y fronteras: supresión de certificaciones veterinarias y fitosanitarias para reducir fricción comercial y costes en la cadena de suministro.

supresión de certificaciones veterinarias y fitosanitarias para reducir fricción comercial y costes en la cadena de suministro. Comercio de emisiones: enlace de los sistemas ETS para armonizar el precio del carbono y evitar fuga de carbono.

enlace de los sistemas ETS para armonizar el precio del carbono y evitar fuga de carbono. Contexto político: primera cumbre anual bajo el mandato del primer ministro laborista Andy Burnham, descrito por La Voz de Galicia como "europeísta".

Fantasmas persistentes y límites del acuerdo

Los análisis coinciden en que el "fantasma del Brexit" —expresión usada por La Voz de Galicia y EL PAÍS ("zombies del Brexit")— sigue presente en cuestiones estructurales no resueltas. eldiario.es recuerda que el acuerdo comercial de 2020 dejó fuera la liberalización profunda de servicios, y EL PAÍS señala que la frontera irlandesa permanece como "frontera fantasma" sensible. Burnham, citado por EL PAÍS, denunció que "el Brexit no ha funcionado: el emperador está desnudo", aunque su gobierno evita la palabra "movilidad" en el esquema juvenil para no evocar la libre circulación de la UE.