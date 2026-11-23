Rosalía comenta "Ok banger" en TikTok de Rauw Alejandro tres años tras su ruptura
La catalana rompe su silencio digital con dos palabras en el adelanto de "Tremendo desastre" junto a Myke Towers.
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- Clave informativa: Rosalía comenta "Ok banger" en TikTok de Rauw Alejandro tres años tras su ruptura
- Punto central: La catalana rompe su silencio digital con dos palabras en el adelanto de "Tremendo desastre" junto a Myke Towers.
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Respuestas rápidas
¿Qué escribió exactamente Rosalía en el TikTok de Rauw Alejandro?
Escribió "Ok banger", una expresión coloquial en inglés que significa "vale, temazo" o "buen tema", refiriéndose al fragmento de "Tremendo desastre" que él adelantaba.
¿Por qué es tan relevante este comentario tres años después de su ruptura?
Porque ambos habían mantenido un silencio digital absoluto desde su separación en julio de 2023, sin seguirse, mencionarse ni interactuar en redes, lo que hacía de este gesto una ruptura inesperada de esa barrera.
¿En qué contexto se produjo la interacción?
Rauw Alejandro publicó en TikTok un vídeo bailando y cantando un adelanto de "Tremendo desastre", su nueva colaboración con Myke Towers, y Rosalía comentó en esa misma publicación.
¿Han confirmado alguna reconciliación sentimental?
No. Ni Rosalía ni Rauw Alejandro han emitido comunicados sobre su relación personal; el comentario se limita al ámbito musical y su interpretación queda abierta.
¿Qué dicen los medios sobre las posibles segundas intenciones?
Medios como HOLA vinculan el gesto a supuestas indirectas previas en temas como "La Perla", mientras Diez Minutos recoge la división en redes entre quienes ven una "firma de paz" y quienes sospechan ironía.
El resumen
El gesto que reabre el debate público
Este domingo 22 de noviembre, Rosalía escribió "Ok banger" en el TikTok donde Rauw Alejandro adelanta su colaboración con Myke Towers, Tremendo desastre. Es su primera interacción pública en la red del artista puertorriqueño desde que anunciaron su separación en julio de 2023, tras tres años de relación y planes de boda cancelados.
Repercusión inmediata en redes y medios
- Viralidad masiva: el comentario superó los 100.000 "me gusta" en pocas horas y generó miles de respuestas divididas entre quienes lo leen como una reconciliación simbólica y quienes detectan posible ironía.
- Cobertura transversal: Europa FM, Diez Minutos, HOLA, La Vanguardia y El Vocero de Puerto Rico destacan la sorpresa por la ruptura del mutuo bloqueo virtual.
- Contexto artístico: Rosalía promociona su próximo disco mientras Rauw Alejandro lanza single tras su álbum Cosa Nuestra; ambos evitan declaraciones adicionales.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Es la primera interacción pública directa entre ambos desde su ruptura de julio de 2023
- El vídeo promociona "Tremendo desastre", colaboración de Rauw Alejandro con Myke Towers
Qué falta por confirmar
- Si Rosalía mantiene o borra el comentario (algunas fuentes mencionan eliminación posterior)
- Si habrá respuesta pública de Rauw Alejandro o colaboración futura entre ambos
|Medio
|Enfoque destacado
|EuropaFM
|Califica el comentario como elogio directo a la calidad musical del tema
|Diez Minutos ES
|Enfatiza la viralidad y el debate entre "firma de paz" e ironía en redes
|HOLA
|Vincula el gesto a las supuestas indirectas previas en la canción "La Perla"
|La Vanguardia
|Subraya los tres años de silencio digital y la cancelación de planes de boda
|El Vocero de Puerto Rico
|Resalta la sorpresa en la audiencia puertorriqueña por el acercamiento inesperado
Cobertura (5)
- Rosalía elogia la nueva canción de Rauw Alejandro con Myke Towers: "Ok banger" EuropaFM ·
- El comentario viral de Rosalía a Rauw Alejandro con el que firman la paz Diez Minutos ES ·
- Rosalía provoca un terremoto con el inesperado mensaje a su ex Rauw Alejandro: ¿firma la paz tras sus indirectas con 'La Perla'? HOLA ·
- Rosalía sorprende con un inesperado mensaje a Rauw Alejandro tres años después de su ruptura: “Ok banger” La Vanguardia ·
- Rosalía sorprende al comentar en publicación de su expareja El Vocero de Puerto Rico ·
Fuentes directas consultadas
- Rosalía sorprende al dejar un inesperado comentario público en un vídeo de Rauw Alejandro esdiario.com · Contraste documental
- Rosalía sorprende al comentar la nueva canción de Rauw Alejandro y después borra el mensaje msn.com · Contraste documental
- El comentario viral de Rosalía a Rauw Alejandro con el que firman la paz diezminutos.es · Contraste documental
- Rosalía sorprende con dos palabras en un vídeo de su expareja Rauw Alejandro: "Ok banger" huffingtonpost.es · Contraste documental
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