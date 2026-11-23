Validación clínica y aprobaciones regulatorias

Un estudio de la Universidad de Lund (Suecia) publicado en Nature Aging confirma que un análisis de sangre basado en la proteína p-tau217 alcanza una precisión diagnóstica de al menos el 90% para detectar la patología amiloide característica del Alzheimer, equiparándose a las pruebas de líquido cefalorraquídeo que han sido el estándar histórico. La prueba ya cuenta con aprobación de la FDA (EE. UU.), marcado CE (Europa) y autorización en Japón, lo que permite su uso clínico inmediato en múltiples jurisdicciones.

Nuevos formatos menos invasivos y despliegue en España

Investigadores europeos, incluidos equipos españoles, han perfeccionado un método que utiliza sangre capilar seca obtenida con un pinchazo en el dedo, simplificando la logística frente a la extracción venosa convencional. Según datos presentados en la Reunión Anual de la SEN (Sociedad Española de Neurología) y aplicados ya en la sanidad malagueña, este abordaje identifica la patología amiloide con una precisión del 86% y permite anticipar el riesgo de deterioro cognitivo hasta diez años antes de la aparición de síntomas.

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