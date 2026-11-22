Avances en el diagnóstico de traumatismos craneoencefálicos leves

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (Semedlab) ha destacado la importancia de incorporar nuevos biomarcadores para evaluar de forma más precisa el daño cerebral tras un golpe aparentemente leve en la cabeza. Aunque la mayoría de estos traumatismos evolucionan de manera favorable, algunos pueden ocultar lesiones intracraneales graves que requieren atención médica urgente y una valoración exhaustiva en los servicios de urgencias.

Durante el curso 'Introducción a la urgencia en un laboratorio clínico', el doctor Daniel Morell García explicó que estas herramientas bioquímicas permiten obtener información específica sobre el daño agudo del tejido cerebral mediante una simple analítica. De este modo, se complementa la evaluación clínica tradicional y el uso de pruebas de imagen convencionales para reducir el riesgo de pasar por alto complicaciones clínicas relevantes.

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