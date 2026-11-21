Decisión gubernamental y fundamento

El Gobierno de Estonia formalizó el viernes 20 de noviembre el cierre completo de su frontera terrestre con Rusia a partir del 1 de diciembre, medida que afecta a los cinco pasos por carretera —Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa y Saatse— y será revisada a los seis meses. La decisión se tomó tras la detención de ocho personas vinculadas a un intento de sabotaje contra la empresa Threod Systems en Viimsi, cerca de Tallin, donde se fabrican drones de combate y reconocimiento. El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, atribuyó la orden del ataque a la inteligencia militar rusa (GRU) y advirtió que los servicios de seguridad estonios consideran que este es el segundo incidente similar en el año organizado desde Moscú.

Impacto en residentes y reacción rusa

Las autoridades reconocen que el cierre perjudicará a habitantes del noreste y sureste de Estonia que mantienen lazos familiares, laborales y de propiedad al otro lado de la frontera. En los días previos al 1 de diciembre se observaron colas de vehículos y peatones apresurándose a cruzar antes de la entrada en vigor. Rusia, por su parte, calificó la medida de unilateral y perjudicial para sus ciudadanos, elevando la tensión diplomática en la región báltica.

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