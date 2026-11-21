Fallecen dos personas en accidente de tránsito reportado en Luquillo
Un accidente fatal en la carretera PR-3 en Luquillo cobra la vida de dos personas y deja un tramo cerrado este 21 de noviembre de 2026.
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El resumen
Accidente fatal en la carretera PR-3 en Luquillo
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a Patrullas de Carreteras, asumieron la investigación del incidente reportado cerca de un semáforo y del negocio El Hamberguito y Algo Más. La información preliminar disponible indica que, además de las dos personas fallecidas, otra persona resultó herida como consecuencia del fuerte impacto.
- Ubicación exacta: El siniestro ocurrió en la carretera PR-3, kilómetro 41.3, en el municipio de Luquillo.
- Afectaciones viales: La vía permanece cerrada en dirección de Luquillo hacia Fajardo, desviando el tráfico por la carretera 940 según reportó metro.pr.
- Víctimas: Un hombre y una mujer perdieron la vida en el lugar, mientras que una tercera persona resultó herida.
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Cobertura (5)
- Pareja muere en accidente de tránsito en Luquillo NotiCel · hace 5 h
- Accidente cobra la vida de dos personas en la PR-3 en Luquillo El Vocero de Puerto Rico · hace 5 h
- Dos muertos en choque en Luquillo Primera Hora · hace 5 h
- Matrimonio muere en aparatoso accidente en Luquillo Telemundo Puerto Rico · hace 5 h
- Fallecen dos personas en accidente de tránsito reportado en Luquillo El Nuevo Día · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en Luquillo este 21 de noviembre de 2026?
Se registró un accidente de tránsito de carácter fatal en la carretera PR-3 que cobró la vida de dos personas.
¿Dónde ocurrió exactamente el accidente?
El choque tuvo lugar en el kilómetro 41.3 de la carretera PR-3, cerca de un semáforo y del negocio El Hamberguito y Algo Más en Luquillo.
¿Qué consecuencias viales ha generado el suceso?
La vía permanece cerrada en dirección de Luquillo hacia Fajardo y el tránsito está siendo desviado por la carretera 940.
¿Qué se sabe sobre las víctimas del choque?
Fuentes como Telemundo Puerto Rico y NotiCel confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer (un matrimonio o pareja), además de reportarse otra persona herida.
¿Quiénes investigan el caso?
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a Patrullas de Carreteras, se encuentran investigando las causas del incidente.
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