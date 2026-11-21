Un accidente fatal en la carretera PR-3 en Luquillo cobra la vida de dos personas y deja un tramo cerrado este 21 de noviembre de 2026.

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Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a Patrullas de Carreteras, asumieron la investigación del incidente reportado cerca de un semáforo y del negocio El Hamberguito y Algo Más. La información preliminar disponible indica que, además de las dos personas fallecidas, otra persona resultó herida como consecuencia del fuerte impacto.

Respuestas rápidas

¿Qué pasó en Luquillo este 21 de noviembre de 2026? Se registró un accidente de tránsito de carácter fatal en la carretera PR-3 que cobró la vida de dos personas.

¿Dónde ocurrió exactamente el accidente? El choque tuvo lugar en el kilómetro 41.3 de la carretera PR-3, cerca de un semáforo y del negocio El Hamberguito y Algo Más en Luquillo.

¿Qué consecuencias viales ha generado el suceso? La vía permanece cerrada en dirección de Luquillo hacia Fajardo y el tránsito está siendo desviado por la carretera 940.

¿Qué se sabe sobre las víctimas del choque? Fuentes como Telemundo Puerto Rico y NotiCel confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer (un matrimonio o pareja), además de reportarse otra persona herida.