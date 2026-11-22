Junior de Barranquilla reestructura plantilla para 2027 con salidas confirmadas y fichajes en marcha
El club tiburón inicia pretemporada el 26 de noviembre bajo Jorge Bava mientras define salidas de cinco jugadores y negocia refuerzos como Brayan Rovira, Gastón Silva y José David Contreras.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Junior de Barranquilla reestructura plantilla para 2027 con salidas confirmadas y fichajes en marcha
- Punto central: El club tiburón inicia pretemporada el 26 de noviembre bajo Jorge Bava mientras define salidas de cinco jugadores y negocia refuerzos como Brayan Rovira, Gastón Silva y José David Contreras.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (5)
- Mercado de fichajes en el FPC: Junior empieza a mover la ventana de transferencias La FM ·
- Junior acelera su proyecto 2027: el plantel volverá a trabajos el 26 de noviembre Eluniversal.com.co ·
- Restan detalles para que Gustavo Velázquez sea anunciado como nuevo jugador de Junior El Nacional - El diario de los lectores influyentes ·
- Velázquez está cerca de convertirse en "tiburón" Diario Popular ·
- Lista de fichajes que suenan para el Junior de Barranquilla: se armaría un equipazo en 2027 Revista Semana ·
Fuentes directas consultadas
- Junior le busca equipo a estos cinco jugadores: revelan lista de salidas para 2027 semana.com · Contraste documental
- Fuad Char se pronunció sobre los fichajes del Junior para 2027: entregó fecha clave semana.com · Contraste documental
- Junior busca a una figura formada en Atlético Nacional: sería refuerzo para Jorge Bava semana.com · Contraste documental
- Final de Copa Sudamericana EN VIVO Boca vs. Mineiro: Jugada espectacular de Villa provoca el 2-0 para Boca semana.com · Contraste documental
- En video: El gol de Santiago Ascacibar que Boca Juniors gritó en Barranquilla y abrió la final de Sudamericana semana.com · Contraste documental
- Junior de Barranquilla tendría listo su primer refuerzo para 2027: es multicampeón con Nacional | Noticias RCN noticiasrcn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Reestructuración inmediata tras eliminación en Liga BetPlay 2026-II
Junior de Barranquilla no esperó al cierre del año para iniciar su proyecto 2027. La dirigencia, liderada por el máximo accionista Fuad Char, confirmó que el plantel volverá a trabajos el 26 de noviembre bajo la dirección del técnico uruguayo Jorge Bava, quien reemplaza a Sebastián Viera. Según El Universal y Revista Semana, la reestructuración incluye la búsqueda de equipo para cinco futbolistas con contrato vigente que no continuarán: Jean Pestaña, Daniel Rivera, Guillermo Celis, Jannenson Sarmiento y Cristian Barrios. Además, cinco jugadores terminan contrato en diciembre: Jefferson Martínez, Edwin Herrera, Juan David Ríos, Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez.
Primeros refuerzos en negociación avanzada
En paralelo a las salidas, el club avanza en incorporaciones. Noticias RCN reporta que el volante cesarense Brayan Rovira, quien termina contrato con Deportes Tolima en diciembre, arreglaría su llegada como agente libre. El mismo medio señala que están sobre la mesa el defensor uruguayo Gastón Silva y el arquero venezolano José David Contreras. Fuad Char indicó que en los próximos días dará información oficial sobre los fichajes, priorizando una nómina competitiva para la Copa Libertadores 2027.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Jorge Bava asumirá como DT y la pretemporada inicia el 26 de noviembre
- Cinco jugadores con contrato no continuarán y se les busca salida
- Brayan Rovira es el refuerzo más avanzado, llegando como agente libre desde Tolima
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial de la llegada de Jorge Bava y fecha de presentación
- Definición contractual de Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, cuyos contratos vencen en diciembre
|Medio
|Enfoque destacado
|Revista Semana
|Detalló lista completa de cinco salidas con contrato vigente y cinco finiquitos de contrato en diciembre, incluyendo a Teófilo Gutiérrez
|La FM
|Enfocó en el movimiento general de la ventana de transferencias del FPC con Junior como protagonista activo
|El Nacional
|Señaló que restan detalles para anunciar a Gustavo Velázquez como nuevo jugador del club
Respuestas rápidas
¿Cuándo inicia la pretemporada de Junior de Barranquilla para 2027?
El plantel volverá a trabajos el 26 de noviembre de 2026, según confirmó Fuad Char y reportó El Universal.
¿Quién será el nuevo director técnico de Junior para 2027?
El uruguayo Jorge Bava reemplazará a Sebastián Viera, aunque su presentación oficial está pendiente.
¿Qué jugadores saldrán del club antes de 2027?
Cinco futbolistas con contrato vigente no continuarán: Jean Pestaña, Daniel Rivera, Guillermo Celis, Jannenson Sarmiento y Cristian Barrios. Además, cinco terminan contrato en diciembre: Jefferson Martínez, Edwin Herrera, Juan David Ríos, Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez.
¿Qué refuerzos tiene avanzados Junior para la próxima temporada?
El volante Brayan Rovira (agente libre desde Tolima) es el fichaje más cercano. También suenan el defensor uruguayo Gastón Silva y el arquero venezolano José David Contreras, según Noticias RCN.
¿Por qué Junior reestructura su plantilla tan anticipadamente?
Tras su eliminación en la Liga BetPlay 2026-II, la dirigencia busca armar una nómina competitiva para la Copa Libertadores 2027 y no pierde tiempo en el mercado de pases.
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