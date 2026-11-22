El CD Lugo gana 0-2 al Pontevedra y medio millar de aficionados lucenses llenan Pasarón
Victoria líder en derbi gallego con desplazamiento masivo de la afición albivermella a Pontevedra.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: El CD Lugo gana 0-2 al Pontevedra y medio millar de aficionados lucenses llenan Pasarón
- Punto central: Victoria líder en derbi gallego con desplazamiento masivo de la afición albivermella a Pontevedra.
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El resumen
Resultado y desarrollo del derbi gallego
El CD Lugo se impuso 0-2 al Pontevedra CF en Pasarón, consolidando su liderato en el grupo 1 de Primera RFEF con 28 puntos, siete más que su rival, tercero clasificado. El encuentro, disputado el sábado 21 de noviembre bajo lluvia intensa, se decidió en la primera mitad con dos goles visitantes que obligaron al Pontevedra a reaccionar tarde; la expulsión de un jugador lucense en la segunda parte añadió tensión, pero el equipo de Borja Fernández supo gestionar la ventaja.
El factor afición: medio millar de desplazados
La Voz de Galicia y El Progreso coinciden en cifrar en torno a 500 los aficionados del Lugo que viajaron los 60 km que separan ambas ciudades, facilitados por la proximidad, el horario vespertino (18:45) y la buena racha del equipo. Borja Fernández valoró el aliento en rueda de prensa: «Es bonito también escuchar a los tuyos», mientras el técnico local Rubén Domínguez admitió que su equipo estuvo «a años luz» de su nivel durante los primeros 40 minutos.
- Marcador final: Pontevedra 0 – 2 CD Lugo
- Clasificación: Lugo líder con 28 pts; Pontevedra 3º con 21 pts
- Desplazamiento: ~500 aficionados lucenses en Pasarón
- Claves tácticas: Salida al contragolpe, orden defensivo y eficacia visitante
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Victoria 0-2 del CD Lugo en Pasarón que afianza el liderato
- Desplazamiento de aproximadamente 500 aficionados lucenses
- Autocrítica de Rubén Domínguez por el mal inicio local
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial del número exacto de entradas vendidas a la afición visitante
- Parte médico del jugador expulsado y posibles sanciones disciplinarias
|Medio
|Enfoque destacado
|La Voz de Galicia
|Destaca la «marea albivermella» bajo la lluvia y la eficiencia del Lugo frente a un Pontevedra de «dos caras»
|Faro de Vigo
|Foco en la rueda de prensa de Rubén Domínguez: «Ni hace tres horas éramos tan buenos ni ahora somos tan malos»
|Betfair
|Enfoque en alineaciones, horario, dónde ver y pronósticos previos al partido
Cobertura (5)
- El Pontevedra se estrella con un Lugo que hace valer su condición de líder (0-2) pontevedraviva ·
- Pontevedra - Lugo: alineaciones, horario, dónde ver, pronósticos y estadísticas Betfair ·
- Rubén Domínguez: «Ni hace tres horas éramos tan buenos ni ahora somos tan malos» Faro de Vigo ·
- Pontevedra CF 0 Diario AS ·
- Medio millar de aficionados del Lugo se desplazaron hasta Pontevedra La Voz de Galicia ·
Fuentes directas consultadas
- El refugio de Feijóo lejos de la campaña: el lugar al que se escapa el candidato del PP para desconectar elconfidencial.com · Contraste documental
- Borja Fernández: «Hasta la expulsión fue casi perfecto» lavozdegalicia.es · Contraste documental
- Pontevedra-CD Lugo: derbi gallego con picante este sábado en Pasarón elprogreso.es · Contraste documental
- Borja Fernández, antes de visitar Pasarón: "El Pontevedra te hace jugar mal" elprogreso.es · Contraste documental
- El CD Lugo no camina solo: su afición se dejará notar en Pasarón elprogreso.es · Contraste documental
- Un Lugo más eficiente que el Pontevedra se lleva un derbi de dos caras lavozdegalicia.es · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del derbi Pontevedra – CD Lugo?
El CD Lugo ganó 0-2 en Pasarón, manteniendo el liderato del grupo 1 de Primera RFEF con 28 puntos.
¿Cuántos aficionados del Lugo se desplazaron a Pontevedra?
Medios como La Voz de Galicia y El Progreso cifran en medio millar (≈500) los seguidores lucenses que viajaron a Pasarón.
¿Por qué es tendencia este desplazamiento de afición?
Por la cifra inusualmente alta para un derbi de Primera RFEF, facilitada por la cercanía (60 km), el horario vespertino y la buena marcha del equipo.
¿Qué dijeron los entrenadores tras el partido?
Borja Fernández valoró el apoyo de la afición y pidió mesura; Rubén Domínguez hizo autocrítica reconociendo que su equipo estuvo «a años luz» de su nivel en la primera mitad.
¿Cómo afecta el resultado a la clasificación?
El Lugo amplía a siete puntos su ventaja sobre el Pontevedra, que baja a la tercera plaza del grupo 1 de Primera RFEF.
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