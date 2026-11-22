Resultado y desarrollo del derbi gallego

El CD Lugo se impuso 0-2 al Pontevedra CF en Pasarón, consolidando su liderato en el grupo 1 de Primera RFEF con 28 puntos, siete más que su rival, tercero clasificado. El encuentro, disputado el sábado 21 de noviembre bajo lluvia intensa, se decidió en la primera mitad con dos goles visitantes que obligaron al Pontevedra a reaccionar tarde; la expulsión de un jugador lucense en la segunda parte añadió tensión, pero el equipo de Borja Fernández supo gestionar la ventaja.

El factor afición: medio millar de desplazados

La Voz de Galicia y El Progreso coinciden en cifrar en torno a 500 los aficionados del Lugo que viajaron los 60 km que separan ambas ciudades, facilitados por la proximidad, el horario vespertino (18:45) y la buena racha del equipo. Borja Fernández valoró el aliento en rueda de prensa: «Es bonito también escuchar a los tuyos», mientras el técnico local Rubén Domínguez admitió que su equipo estuvo «a años luz» de su nivel durante los primeros 40 minutos.

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