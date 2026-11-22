Rayados clasifica a Liguilla con doblete de Orellano y elimina a Pumas en CU
Monterrey asegura su boleto a la Fiesta Grande 2-0 en Ciudad Universitaria; Pumas cierra torneo sin playoffs y con abucheos a Solari.
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- Clave informativa: Rayados clasifica a Liguilla con doblete de Orellano y elimina a Pumas en CU
- Punto central: Monterrey asegura su boleto a la Fiesta Grande 2-0 en Ciudad Universitaria; Pumas cierra torneo sin playoffs y con abucheos a Solari.
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Cobertura (5)
- Pumas consuma fracaso en el Apertura 2026 ESPN México ·
- ¡Con doblete de Orellano! Rayados derrota a un Pumas desastroso y se mete a la Liguilla Mediotiempo ·
- Afición de Pumas se despide de Liguilla con estadio vacío y abucheos para Esteban Solari MARCA ·
- ¡APOYA A RAYADOS EN LA LIGUILLA! Rayados ·
- Rayados clasifica a Liguilla con dramático doblete de Orellano TUDN ·
Fuentes directas consultadas
- Matías Almeyda recupera la confiza y pone a Rayados como campeón marca.com · Contraste documental
- Luca Orellano hace doblete y da la clasificación a Rayados; eliminan a Xolos marca.com · Contraste documental
- ¿Quién ganó el partido de la jornada 17 del Apertura 2026? clarosports.com · Contraste documental
- Matías Almeyda devuelve a Monterrey a la liguilla y reivindica su proyecto: "Muchas cosas positivas" milenio.com · Contraste documental
- Doblete de Orellano pone a Rayados en la Fiesta Grande - Quadratín México mexico.quadratin.com.mx · Contraste documental
- Rayados clasifica a Liguilla con dramático doblete de Orellano tudn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Clasificación en la última jornada
Monterrey venció 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria en la jornada 17 del Apertura 2026 y obtuvo el pase directo a la Liguilla. El argentino Luca Orellano marcó los dos goles: un zurdazo al ángulo y una definición cruzada al minuto 90+1 con asistencia de Óliver Torres, según reportan Milenio, MARCA y Claro Sports.
Contexto y reacciones
El triunfo permite a Matías Almeyda cumplir el primer objetivo de su proyecto: devolver a Rayados a la fase final tras cerrar con 27 puntos. Almeyda destacó el esfuerzo del plantel y equiparó su puntuación con la de Toluca, subrayando que "las puertas se abren a todos los que estamos adentro". En el bando universitario, la afición despidió al equipo con estadio vacío y abucheos para el técnico Esteban Solari, quien ofreció disculpas tras la eliminación, de acuerdo con MARCA y TUDN.
- Resultado: Pumas 0-2 Monterrey (doblete de Orellano).
- Clasificación: Rayados a Liguilla; Xolos de Tijuana queda fuera.
- Declaraciones: Almeyda valora el pase y pide disfrutar el momento; Solari pide perdón a la afición.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Monterrey gana 2-0 con doblete de Luca Orellano y clasifica a Liguilla
- Pumas queda eliminado del Apertura 2026
- Matías Almeyda cumple objetivo de meter a Rayados en fase final
Qué falta por confirmar
- Rival de Rayados en cuartos de final pendiente de definición de la tabla
- Continuidad de Esteban Solari al frente de Pumas tras la eliminación
|Medio
|Enfoque destacado
|MARCA
|Destaca la recuperación de confianza de Almeyda y equipara los 27 puntos de Rayados con los de Toluca
|Milenio
|Enfatiza la reivindicación del proyecto de Almeyda tras cerrar la fase regular sin margen de error
|TUDN
|Resalta el antecedente de que Pumas había ganado la última vez que recibió a Rayados en CU
Respuestas rápidas
¿Cómo clasificó Rayados a la Liguilla del Apertura 2026?
Venció 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria en la jornada 17 con un doblete de Luca Orellano, alcanzando 27 puntos y el boleto directo a cuartos de final.
¿Qué pasó con Pumas tras la derrota?
Quedó eliminado del torneo; la afición abandonó el estadio antes del final y abucheó al técnico Esteban Solari, quien pidió disculpas públicamente.
¿Cuál fue la actuación de Luca Orellano?
Marcó los dos goles: primero un zurdazo al ángulo y luego una definición cruzada al minuto 90+1 con asistencia de Óliver Torres.
¿Qué dijo Matías Almeyda tras el partido?
Se mostró contento por el objetivo cumplido, destacó el esfuerzo del equipo y señaló que Rayados terminó con los mismos puntos que Toluca, abriendo las opciones en la Liguilla.
¿Qué consecuencias tiene este resultado para la tabla?
Rayados avanza a la Fiesta Grande y Xolos de Tijuana queda fuera de la fase final; el rival de Monterrey en cuartos se definirá según el cierre de la jornada.
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