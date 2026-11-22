Clasificación en la última jornada

Monterrey venció 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria en la jornada 17 del Apertura 2026 y obtuvo el pase directo a la Liguilla. El argentino Luca Orellano marcó los dos goles: un zurdazo al ángulo y una definición cruzada al minuto 90+1 con asistencia de Óliver Torres, según reportan Milenio, MARCA y Claro Sports.

Contexto y reacciones

El triunfo permite a Matías Almeyda cumplir el primer objetivo de su proyecto: devolver a Rayados a la fase final tras cerrar con 27 puntos. Almeyda destacó el esfuerzo del plantel y equiparó su puntuación con la de Toluca, subrayando que "las puertas se abren a todos los que estamos adentro". En el bando universitario, la afición despidió al equipo con estadio vacío y abucheos para el técnico Esteban Solari, quien ofreció disculpas tras la eliminación, de acuerdo con MARCA y TUDN.

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