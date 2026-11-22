La caída en la Sprint retrasa la coronación pero no cambia el escenario

Marc Márquez se fue al suelo en la carrera al sprint del Gran Premio de Portugal cuando le faltaba vuelta y media para celebrar matemáticamente su décimo campeonato mundial. El incidente ocurrió bajo lluvia creciente en Portimao, según reportan Diario AS, La Vanguardia y El Mundo. A pesar del error, la ventaja en la general permanece casi intacta.

Cuentas claras para el domingo: basta con ser noveno

Con 55 puntos sobre Jorge Martín y 62 sobre Marco Bezzecchi, y solo 62 puntos en juego en la carrera larga, Márquez tiene margen amplio. La Vanguardia y Mundo Deportivo coinciden en que terminar noveno le proclama campeón independientemente de lo que hagan sus rivales. Si Martín gana, a Márquez le valdría un 14º puesto; si es segundo, un 15º. Solo una combinación extrema (Márquez sin puntuar y Martín 1º o 2º, o Bezzecchi ganando) llevaría el título a Valencia.

Publicidad