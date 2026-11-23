Qué ha ocurrido

Arnau Ramió, cofundador de Learning Heroes y divulgador especializado en inteligencia artificial y blockchain, ha participado en el podcast Tengo un Plan para analizar la convergencia de cinco tecnologías exponenciales: IA, robótica, secuenciación genética, energía y blockchain. Durante la entrevista, Ramió ha lanzado una horquilla de previsión para el número de agentes de IA operativos el próximo año: entre 5.000 millones y 25.000 millones. Además, ha defendido que la tecnología blockchain actuará como la red financiera nativa que utilicen esas máquinas autónomas para transaccionar entre sí.

Contexto y datos clave

Perfil del experto: Arnau Ramió es cofundador y director académico de Learning Heroes, plataforma que ha formado a más de 22.000 personas; autor de Finanzas descentralizadas para inquietos e inversor en cripto desde 2017.

Arnau Ramió es cofundador y director académico de Learning Heroes, plataforma que ha formado a más de 22.000 personas; autor de Finanzas descentralizadas para inquietos e inversor en cripto desde 2017. Convergencia IA–blockchain: Ramió argumenta que los agentes autónomos necesitan un sistema de pagos sin permiso, programable y disponible 24/7, rol que solo blockchain (y Bitcoin) puede cubrir a escala global.

Ramió argumenta que los agentes autónomos necesitan un sistema de pagos sin permiso, programable y disponible 24/7, rol que solo blockchain (y Bitcoin) puede cubrir a escala global. Impacto laboral: En intervenciones previas (El Debate, noviembre 2025; El Periódico, junio 2026) ha sostenido que en cinco años trabajar será opcional y que "pensar que la IA no eliminará puestos de trabajo me parece imposible", abogando por un modelo de hiperemprendimiento y propósito humano.

En intervenciones previas (El Debate, noviembre 2025; El Periódico, junio 2026) ha sostenido que en cinco años trabajar será opcional y que "pensar que la IA no eliminará puestos de trabajo me parece imposible", abogando por un modelo de hiperemprendimiento y propósito humano. Riesgos señalados: Advierte del riesgo de mal uso humano, del freno regulatorio europeo a la competitividad y de una probabilidad estimada del 10 % de escenarios de extinción ligados a la AGI.

Qué vigilar a continuación

La materialización de la horquilla de agentes (5.000–25.000 millones) durante 2027, la adopción real de blockchain como capa de pagos máquina-a-máquina y la respuesta regulatoria de la UE ante la convergencia IA–cripto serán los indicadores clave para validar o matizar el escenario expuesto por Ramió.