Captura de El Chapo Isidro y su traslado a la FEMDO

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, adonde fue trasladado durante la madrugada del viernes 20 de noviembre de 2026 tras su captura en Guasave, Sinaloa, según reportó Milenio. El capo encabezaba una organización criminal con base de operaciones en el norte de Sinaloa y era considerado uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Tribuna de México destacó que autoridades estadounidenses reconocieron la detención y resaltaron la cooperación entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico, en un contexto de presiones del gobierno de Donald Trump para intensificar las acciones contra los cárteles.

El operativo dejó un saldo violento. El País reportó 11 muertos, cuatro de ellos militares, en la refriega, mientras que AM de México elevó la cifra a al menos 20 personas fallecidas en Guasave, también entre ellas cuatro militares. Quadratín Chihuahua, por su parte, confirmó que Meza Flores mantenía operaciones relacionadas con el narcotráfico en la Sierra de Chihuahua, particularmente en el municipio de El Nopal, Morelos, donde autoridades localizaron un campamento de su organización.

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Rescate de una colombiana víctima de trata en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) rescató a una ciudadana colombiana que presuntamente era retenida contra su voluntad y obligada a prestar servicios sexuales en un inmueble de la ciudad de Puebla, según Infobae. José Miguel N., de 41 años, y Tania Yenin N., de 40 años, fueron detenidos. La alerta partió el 20 de noviembre de 2026 del Consulado General de Colombia en la Ciudad de México, a través de su cónsul adjunta. Telediario advirtió que la presunta explotación sexual conlleva hasta 30 años de cárcel.