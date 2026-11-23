Muerte de la influencer Melissa Medina a los 22 años: investigación en curso en República Dominicana
La joven empresaria falleció tras pasar sus últimas horas con una amiga y un hombre de 60 años; la Policía y el Ministerio Público analizan cámaras y esperan toxicológicos.
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- Clave informativa: Muerte de la influencer Melissa Medina a los 22 años: investigación en curso en República Dominicana
- Punto central: La joven empresaria falleció tras pasar sus últimas horas con una amiga y un hombre de 60 años; la Policía y el Ministerio Público analizan cámaras y esperan toxicológicos.
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El resumen
Qué ha ocurrido
La influencer y empresaria dominicana Melissa Medina, de 22 años, fue hallada sin signos vitales la madrugada del martes 17 de noviembre en la clínica Corazones Unidos de Santo Domingo, tras ser trasladada desde un apartamento del sector Piantini, en la torre Arpel 07. Según la Policía Nacional y el Ministerio Público, sus últimas horas fueron registradas por cámaras de seguridad: a las 2:06 a. m. ingresó Mariana Michelena (identificada también como Mariana Pascual), venezolana de 21 años; a las 2:25 a. m. llegó Medina; y posteriormente se sumó un hombre de 60 años cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el rastro audiovisual cubre unos 84 minutos previos al deceso y constituye pieza central de la investigación.
Contexto y datos clave
- Llegada a la clínica: alrededor de las 05:30 horas, los médicos confirmaron que Medina ingresó sin vida.
- Testigo clave: Mariana Michelena/Pascual ofreció su versión de los hechos a los investigadores y a medios como Diario Libre.
- Pruebas pendientes: Diario Libre destaca que los análisis toxicológicos serán determinantes para esclarecer la causa de la muerte.
- Repercusión institucional: la vicepresidenta Raquel Peña pidió mayor compromiso social y frenar la violencia, según Noticias Telemicro.
- Debate público: en redes y medios (Instagram, Listín Diario) se denuncia la revictimización de la joven en comentarios y titulares que cuestionan su conducta en lugar de enfocarse en los hechos.
Qué vigilar a continuación
La investigación sigue abierta bajo la dirección de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los próximos hitos son la entrega del informe forense y los resultados toxicológicos, que definirán si hubo consumo de sustancias o intervención de terceros. También se espera la identificación formal del hombre de 60 años y la posible imputación de responsabilidades. Mientras, el caso reaviva el debate sobre el trato mediático a las víctimas mujeres y la seguridad en entornos de vida nocturna en Santo Domingo.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Melissa Medina, 22 años, murió la madrugada del 17 de noviembre en Santo Domingo tras estar en un apartamento de la torre Arpel 07 con una amiga venezolana y un hombre de 60 años.
- La Policía y el Ministerio Público investigan apoyados en cámaras de seguridad que cubren unos 84 minutos previos al fallecimiento.
- Los análisis toxicológicos y el informe forense son claves pendientes para determinar la causa de la muerte.
Qué falta por confirmar
- Identidad y rol exacto del hombre de 60 años que estuvo en el apartamento.
- Resultados definitivos de la autopsia y los análisis toxicológicos para confirmar o descartar consumo de sustancias o causa violenta.
|Medio
|Enfoque destacado
|infobae.com
|Reconstrucción minuto a minuto de los 84 minutos previos a la muerte a partir de las cámaras de la torre Arpel 07, con horarios exactos de ingreso de la acompañante (2:06), la influencer (2:25) y el hombre de 60 años.
|Diario Libre
|Entrevista a la acompañante Mariana Pascual/Michelena y énfasis en que los análisis toxicológicos serán decisivos para esclarecer el deceso.
|Noticias Telemicro
|Reacción institucional: la vicepresidenta Raquel Peña exige mayor compromiso social y frenar la violencia tras el caso.
|Denuncia de revictimización mediática: críticas a titulares y comentarios que culpan a la víctima en lugar de preguntar qué ocurrió y quién es responsable.
|Listín Diario
|Enfoque en la figura de Eliezer Salvador, quien pasó de ser visto como héroe público a quedar a la espera del informe forense en el caso.
Cobertura (8)
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Fuentes directas consultadas
- Los últimos momentos con vida de la influencer dominicana Melissa Medina: ¿Qué pasó en 84 minutos antes de morir repentinamente? infobae.com · Contraste documental
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- Muere repentinamente la influencer Melissa Medina; investigan su caso- Grupo Milenio milenio.com · Contraste documental
- Así fueron las últimas horas de Melissa Medina, según acompañante - Diario Libre diariolibre.com · Contraste documental
- El trágico final de la influencer Melissa Medina a los 22 años: pasó sus últimas horas con una amiga y un hombre de 60 años msn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
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Respuestas rápidas
¿Qué le pasó a la influencer Melissa Medina?
Melissa Medina, influencer y empresaria dominicana de 22 años, fue encontrada sin signos vitales la madrugada del 17 de noviembre de 2026 en la clínica Corazones Unidos de Santo Domingo, tras ser trasladada desde un apartamento en la torre Arpel 07 del sector Piantini. La Policía y el Ministerio Público investigan las circunstancias; las cámaras de seguridad registraron sus últimas horas junto a una amiga venezolana y un hombre de 60 años. La causa de muerte está pendiente de los resultados forenses y toxicológicos.
¿Por qué es tendencia la muerte de Melissa Medina?
El caso ha generado gran conmoción en República Dominicana y en redes sociales por la juventud de la víctima, su visibilidad como creadora de contenido, la presencia de un hombre de 60 años en sus últimas horas y el debate público sobre la revictimización mediática. Además, la vicepresidenta Raquel Peña se pronunció pidiendo frenar la violencia, lo que amplificó la repercusión política y social.
¿Cuándo y dónde ocurrió el fallecimiento?
Ocurrió la madrugada del martes 17 de noviembre de 2026. Melissa Medina ingresó sin vida a la clínica Corazones Unidos alrededor de las 05:30 horas, procedente de un apartamento en la torre Arpel 07, sector Piantini, Santo Domingo, República Dominicana.
¿Qué se sabe de las personas que estaban con ella?
Según las cámaras de seguridad y el vocero policial coronel Diego Pesqueira, a las 2:06 a. m. entró al edificio Mariana Michelena (venezolana de 21 años, también llamada Mariana Pascual), a las 2:25 a. m. llegó Melissa Medina, y posteriormente se sumó un hombre de 60 años cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. La acompañante ha declarado ante investigadores y medios.
¿Qué pasos faltan en la investigación?
Están pendientes el informe forense completo y los análisis toxicológicos, que determinarán la causa exacta de la muerte. También se espera la identificación formal del hombre de 60 años y la evaluación de posibles responsabilidades penales. La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan analizando el material audiovisual de los 84 minutos previos al deceso.
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