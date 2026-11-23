Qué ha ocurrido

La influencer y empresaria dominicana Melissa Medina, de 22 años, fue hallada sin signos vitales la madrugada del martes 17 de noviembre en la clínica Corazones Unidos de Santo Domingo, tras ser trasladada desde un apartamento del sector Piantini, en la torre Arpel 07. Según la Policía Nacional y el Ministerio Público, sus últimas horas fueron registradas por cámaras de seguridad: a las 2:06 a. m. ingresó Mariana Michelena (identificada también como Mariana Pascual), venezolana de 21 años; a las 2:25 a. m. llegó Medina; y posteriormente se sumó un hombre de 60 años cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el rastro audiovisual cubre unos 84 minutos previos al deceso y constituye pieza central de la investigación.

Contexto y datos clave

Llegada a la clínica: alrededor de las 05:30 horas, los médicos confirmaron que Medina ingresó sin vida.

alrededor de las 05:30 horas, los médicos confirmaron que Medina ingresó sin vida. Testigo clave: Mariana Michelena/Pascual ofreció su versión de los hechos a los investigadores y a medios como Diario Libre.

Mariana Michelena/Pascual ofreció su versión de los hechos a los investigadores y a medios como Diario Libre. Pruebas pendientes: Diario Libre destaca que los análisis toxicológicos serán determinantes para esclarecer la causa de la muerte.

Diario Libre destaca que los serán determinantes para esclarecer la causa de la muerte. Repercusión institucional: la vicepresidenta Raquel Peña pidió mayor compromiso social y frenar la violencia, según Noticias Telemicro.

la vicepresidenta pidió mayor compromiso social y frenar la violencia, según Noticias Telemicro. Debate público: en redes y medios (Instagram, Listín Diario) se denuncia la revictimización de la joven en comentarios y titulares que cuestionan su conducta en lugar de enfocarse en los hechos.

Qué vigilar a continuación

La investigación sigue abierta bajo la dirección de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los próximos hitos son la entrega del informe forense y los resultados toxicológicos, que definirán si hubo consumo de sustancias o intervención de terceros. También se espera la identificación formal del hombre de 60 años y la posible imputación de responsabilidades. Mientras, el caso reaviva el debate sobre el trato mediático a las víctimas mujeres y la seguridad en entornos de vida nocturna en Santo Domingo.