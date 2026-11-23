Expulsión y contenido del acta arbitral

Durante la remontada del Barcelona contra el Villarreal (3-2) en la jornada 13 de LaLiga, Fermín López fue expulsado en el minuto 74 tras ser sustituido. Según el acta del árbitro Hernández Hernández, el jugador se levantó del banquillo, se acercó al cuarto árbitro y repitió en varias ocasiones la expresión “¡No me jodas!”. El colegiado reflejó textualmente esa conducta como motivo de la roja directa.

Consecuencias deportivas y reacción de Flick

Analistas como Iturralde González (Diario AS) estiman una sanción mínima de dos partidos, lo que dejaría a Fermín fuera del encuentro ante el Deportivo de La Coruña y del choque clave contra el Atlético de Madrid el 2 de diciembre. Hansi Flick mostró su malestar tras el partido: “Siempre pasa lo mismo con este árbitro”, en referencia a Hernández Hernández, y cuestionó la dureza de la medida para una protesta verbal desde el banquillo.

Publicidad