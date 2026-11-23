Despedida emotiva en el Alberto Gallardo

Tras el pitazo final del partido contra Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026, Martín Távara rompió en llanto ante las cámaras de L1 MAX y confirmó que no continuará en Sporting Cristal para la temporada 2027. El mediocampista, cuyo contrato expira el 31 de diciembre, declaró: "Estoy cerrando una etapa con el club. Tuve muchas cosas buenas y siempre supe asumir cuando se presentaron las adversidades. ¿A dónde? Ya se van a enterar". La salida se produce en un contexto de reestructuración profunda del plantel celeste, que finalizó quinto en la tabla acumulada y solo aseguró cupo a la Copa Sudamericana 2027.

Contexto deportivo y familiar

El año 2026 estuvo marcado por inestabilidad en el banquillo rimense, con los ciclos de Paulo Autuori y Zé Ricardo antes de la llegada de Roberto Mosquera en junio. Pese a la victoria final, Cristal no alcanzó los playoffs por el título nacional debido al triunfo paralelo de Sport Huancayo. En el ámbito personal, la pareja del jugador, Daniela Nicoole, publicó un mensaje en redes sociales destacando los sacrificios y el crecimiento de Távara durante su etapa en la institución, acompañando una foto con el trofeo de la Copa de la Liga conquistada este año.

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