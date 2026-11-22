FINUL concluye su misión en el sur del Líbano en 2027 tras casi cinco décadas de despliegue
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el fin de la misión de cascos azules en el sur del Líbano, que se retirará completamente durante 2027, dejando abierta la pregunta de quién asumirá el control del territorio.
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- Clave informativa: FINUL concluye su misión en el sur del Líbano en 2027 tras casi cinco décadas de despliegue
- Punto central: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el fin de la misión de cascos azules en el sur del Líbano, que se retirará completamente durante 2027, dejando abierta la pregunta de quién asumirá el control del territorio.
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El resumen
El fin de una misión de casi cinco décadas
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la prórroga de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) solo hasta finales de 2026, cuando comenzará su retirada, que deberá completarse en el plazo de un año, es decir, durante 2027. La decisión responde a la insistencia de Estados Unidos, que considera cumplido el objetivo de una misión establecida desde 1978 y una de las más longevas de cascos azules en el mundo, según fuentes del Consejo citadas por EFE y recogidas por DW.
El gobierno del Líbano había solicitado una renovación de un año a partir del 1 de septiembre, con la expectativa de nuevas prórrogas, pero Washington presionó para poner fin a la operación. La representante estadounidense ante el Consejo, Dorothy Shea, resaltó que la misión se considera cumplida ahora que el ejecutivo de Beirut ha encargado a las Fuerzas Armadas Libanesas poner todas las armas bajo control del Estado para finales de este año, en alusión a Hizbulá, grupo chií intocable en el sur del país que deberá entregar sus armas.
España y el escenario de transición
España ha formalizado el último relevo de sus tropas en el Sector Este de Líbano, en la base 'Miguel de Cervantes' de Marjayoun, mientras la misión intensifica la asistencia humanitaria antes del 31 de diciembre. Los cascos azules, comandados durante varios años por un general español, tendrán como cometido garantizar la seguridad y servicios para su personal (algo más de 10.000 miembros) mientras se retiran, así como contribuir a la protección de civiles y la entrega de asistencia humanitaria por vías civiles, dentro del límite de sus capacidades.
- Retirada programada: comienza a finales de 2026 y debe completarse en 2027.
- Impulsor del fin: Estados Unidos, que considera cumplido el mandato de la FINUL.
- Presencia española: relevo de tropas en Marjayoun, Sector Este, antes del 31 de diciembre.
- Desafío central: quién controlará el sur del Líbano tras la marcha de los cascos azules, con Hizbolá y el Ejército libanés como actores clave.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el fin de la misión FINUL en el sur del Líbano, con retirada que comienza a finales de 2026 y se completa en 2027.
- Estados Unidos impulsó el fin de la operación, considerando cumplido su objetivo tras casi cinco décadas de despliegue.
- El gobierno del Líbano había solicitado una renovación de un año, pero Washington presionó para poner fin a la misión.
|Medio
|Enfoque destacado
|DW
|Destaca que la insistencia de Estados Unidos llevó al Consejo de Seguridad a poner fin a la misión y cita a la representante Dorothy Shea sobre el control de armas por el Estado libanés.
|ABC.es
|Reporta que habitantes de Nabatieh al Fawqa marcharon hacia sus hogares pese a ataques y restricciones israelíes, en un acto simbólico por el 83 aniversario de la independencia del Líbano.
|Euronews
|Señala que la aplicación de la resolución 1701 sigue con obstáculos, aunque el acuerdo marco de junio preveía el desarme de paramilitares y la retirada gradual de fuerzas israelíes.
|The Conversation
|Plantea la pregunta central sobre quién controlará el sur del Líbano cuando se marchen los cascos azules y advierte sobre una delicada transición en 2027.
Cobertura (5)
- Embajador de Israel en la ONU: ‘la era de la FPNUL terminó’ JNS.org ·
- Mike Waltz, desde Líbano, presiona para que Hezbolá se desarme ante la inminente retirada de la UNIFIL. Al-Monitor ·
- EEUU confía en prorrogar la FINUL pero reclama “actualizaciones” y revisará fondos y efectivos Demócrata ·
- La lección de UNIFIL: Israel debe defenderse solo Nuevo Mundo Israelita ·
- ¿Quién controlará el sur del Líbano cuando se marchen los cascos azules? The Conversation ·
Fuentes directas consultadas
- ONU: votan retirada de cascos azules en Líbano en 2027 dw.com · Contraste documental
- Habitantes del sur del Líbano marchan hacia sus hogares pese a los ataques y restricciones israelíes abc.es · Contraste documental
- La Brigada 'Aragón' ya está en Líbano para afrontar el final de la misión de la ONU estrelladigital.es · Contraste documental
- Comienza la cuenta atrás: qué viene tras la retirada de la Finul del sur del Líbano es.euronews.com · Contraste documental
- ¿Quién controlará el sur del Líbano cuando se marchen los cascos azules? theconversation.com · Contraste documental
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