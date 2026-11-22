El fin de una misión de casi cinco décadas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la prórroga de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) solo hasta finales de 2026, cuando comenzará su retirada, que deberá completarse en el plazo de un año, es decir, durante 2027. La decisión responde a la insistencia de Estados Unidos, que considera cumplido el objetivo de una misión establecida desde 1978 y una de las más longevas de cascos azules en el mundo, según fuentes del Consejo citadas por EFE y recogidas por DW.

El gobierno del Líbano había solicitado una renovación de un año a partir del 1 de septiembre, con la expectativa de nuevas prórrogas, pero Washington presionó para poner fin a la operación. La representante estadounidense ante el Consejo, Dorothy Shea, resaltó que la misión se considera cumplida ahora que el ejecutivo de Beirut ha encargado a las Fuerzas Armadas Libanesas poner todas las armas bajo control del Estado para finales de este año, en alusión a Hizbulá, grupo chií intocable en el sur del país que deberá entregar sus armas.

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España y el escenario de transición

España ha formalizado el último relevo de sus tropas en el Sector Este de Líbano, en la base 'Miguel de Cervantes' de Marjayoun, mientras la misión intensifica la asistencia humanitaria antes del 31 de diciembre. Los cascos azules, comandados durante varios años por un general español, tendrán como cometido garantizar la seguridad y servicios para su personal (algo más de 10.000 miembros) mientras se retiran, así como contribuir a la protección de civiles y la entrega de asistencia humanitaria por vías civiles, dentro del límite de sus capacidades.