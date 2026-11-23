Anuncio oficial de la NASA

La NASA anunció que las primeras imágenes del telescopio espacial Nancy Grace Roman se darán a conocer el lunes 7 de diciembre, durante una transmisión en vivo desde la reunión anual de la American Geophysical Union (AGU) en San Francisco, California. Según la agencia, las imágenes también se publicarán simultáneamente en su sitio web oficial y podrán seguirse a través de varias plataformas en línea.

El nuevo observatorio, lanzado el 30 de agosto de 2026, está diseñado para investigar la energía oscura, la materia oscura y los exoplanetas. Su campo de visión es cien veces más amplio que el del telescopio Hubble, lo que le permitirá realizar sondeos panorámicos del universo y revelar decenas de miles de nuevos exoplanetas y miles de millones de galaxias.

Publicidad

Detalles del evento y cobertura mediática