Corrección bursátil y dudas en torno al sector tecnológico

Las principales plazas financieras globales han iniciado la semana con un intento de recuperación después de registrar fuertes pérdidas arrastradas por la corrección en el sector tecnológico estadounidense y las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Mientras las bolsas asiáticas prolongaron caídas y se enfrentaron a una renovada presión vendedora en semiconductores, los mercados europeos y los futuros de Wall Street abrieron en verde, impulsados por un fuerte rebote de los índices norteamericanos.

La reciente turbulencia bursátil ha estado marcada por el escrutinio sobre la rentabilidad real de las ingentes inversiones de capital en infraestructuras y chips de inteligencia artificial, donde firmas como Nvidia han estado en el centro de atención. Pese a reportar cifras financieras récord, el mercado comienza a exigir mayor certidumbre sobre los retornos financieros y los límites físicos y energéticos del desarrollo tecnológico.

Publicidad